Сигнал: Спекулата с еврото започна, ето къде цените за паркинг са удвоени

Цените на паркинга в курортния комплекс Св. св. Константин и Елена са двойни. За това сигнализира потребител на социалната мрежа Фейсбук.

"Започнаха със спекулата! Цената преди Нова година беше 1.53 евро, сега е 3 евро", коментира човекът.

От снимките виждаме, че за престой 44 минути той е платил 3 евро.

#Св. Св. Константин и Елена

