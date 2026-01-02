Сигнал: Спекулата с еврото започна, ето къде цените за паркинг са удвоени

Цените на паркинга в курортния комплекс Св. св. Константин и Елена са двойни. За това сигнализира потребител на социалната мрежа Фейсбук.



"Започнаха със спекулата! Цената преди Нова година беше 1.53 евро, сега е 3 евро", коментира човекът.



От снимките виждаме, че за престой 44 минути той е платил 3 евро.



