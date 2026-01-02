Пак блокада от гръцките фермери на ГКПП-та
Преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през пункта с Гърция ще бъде затруднено заради стачни действия и блокада от гръцките фермери. За това предупредиха от "Гранична полиция".
Към сутринта на 2 януари движението на граничните пунктове с Турция, Северна Македония, Сърбия и Румъния протича нормално.
Спокойствието обаче е временно – властите предупреждават, че около 12-13 ч. се очаква възобновяване на активните блокади от гръцка страна, което може да доведе до пълно спиране на трафика.
Протестите на гръцките фермери и животновъди продължават вече повече от месец. Недоволството им се дължи на забавени европейски субсидии, високите цени на горивата и енергията, както и на нарастващите разходи за производство.
За да окажат натиск върху правителството в Атина, земеделците блокират магистрали, ключови пътища, гранични пунктове, а на някои места дори летища и пристанища.
Най-сериозно засегнати са:
ГКПП "Кулата–Промахон" – най-натовареният пункт, където тировете често са задържани с часове или дори блокирани напълно;
ГКПП "Илинден–Ексохи" – тежкотоварният трафик е сериозно ограничен;
Районът на "Капитан Петко Войвода–Орменион" – и тук се наблюдават стачни действия от гръцка страна, предаде "Фокус".
Фермерите планират национална среща на 4 януари, на която ще решат дали протестите да се разширят и да прераснат в още по-мащабни блокади.
