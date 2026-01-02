Звездни джигити: Димо Алексиев без книжка, Дебора с присъда

Звезди от сцената изпратиха 2025 г. с наказателни постановления, отнети книжки и автомобили и солени глоби заради шофиране с мръсна газ и в нетрезво състояние.

Особено драстичен e случаят с чалга дивата Дебора. Тя причини ПТП край Поморие на 9 юли т.г., след като седна зад волана, пияна до козирката. На задната седалка певицата возела 6-годишния си син. Фолкаджийката се засилила да изпреварва, но при маневрата возилото й се ударило в мантинелата, поднесло и блъснало челно "Фолксваген Джета" с молдовски граждани, като в колата пътувало и 2-годишно дете.

За щастие пострадали няма. Дрегерът обаче отчел 3,14 промила алкохол в кръвта на фолкаджийката, която призна, че в нощта преди инцидента имала гости и гаврътнала 5 чаши вино. Повдигнати й бяха две обвинения за шофиране след употреба на алкохол и за нанасяне на материални щети, за които законът предвижда затвор от 1 до 5 години и глоба от 500 до 1500 лв., пише "България Днес".

"От свидетелството за съдимост на Дебора Иванова прави впечатление, че тя вече на няколко пъти е осъждана за шофиране в нетрезво състояние. За пръв път е осъдена през 2016 г. Това показва нетърпимо поведение от нейна страна", посочи бургаският прокурор Мария Маркова.

Чалга дивата изчака старта на делото с електронна гривна под домашен арест, докато е в изпитателен срок след присъда отново за шофиране в нетрезво състояние. Съдът прецени обаче, че няма опасност тя да се укрие, и промени мярката й на по-лека.

През юли 2025-а с присъда за шофиране след употреба на алкохол се сдоби и популярният актьор и ководещ на риалитито "Игри на волята" Димо Алексиев. На първа инстанция Софийският районен съд (СРС) му лепна година и половина престой зад решетките при първоначален общ режим, глоба от 1000 лв. и 24 месеца без книжка. Алексиев обаче до последно не признаваше вина.

В ноемврийската нощ на 2024 г., в която бе заловен да кара почерпен автомобила си, Алексиев е бил на снимки в дома на колегата си Наум Шопов за новия сезон на кулинарното шоу "Черешката на тортата", тъй като половинката му Теа била домакиня в епизода. Там по думите му обърнал две чаши бяло вино. По време на снимките обаче звездата от "Откраднат живот" се сдърпал с водещия на "Ергенът" и афектиран напуснал дома на Шопови. Според версията на Димо той имал намерение да се прибере с такси, но бил оставил мобилния си телефон в колата. Когато видял, че се задава полиция, актьорът набил спирачки застанал пред субаруто си и заявил на униформените, че се обадил на свой познат да кара. Те обаче не приели обясненията му и извадили дрегера, който отчел 1,68 промила алкохол в кръвта на известния актьор. Той е бил откаран в ареста на 3-о РПУ, а колата му е била конфискувана.

През 2023-а сценичният Калигула вече е бил задържан и обвинен за шофиране в нетрезво състояние, но тогава му се разминало с условна присъда.

Поп певицата Жана Бергендорф, чиято звезда изгря в X Factor, бе зрелищно задържана през юли т.г. Изпълнителката бе арестувана заедно със свой приятел от Пловдив в Слънчев бряг за заплахи срещу таксиметров шофьор. Нейният спътник - 43-годишен мъж от Пловдив, дори извадил газов пистолет от чантата си и го насочил към водача.

"Обидих полицаите, да! Казах им: "Помияри, ще ви е*а в злобните кучета", но физическо насилие не съм употребила", категорична бе изпълнителката. Образувано бе досъдебно производство, а Бергендорф ще бъде съдена за дребно хулиганство като я грозят глоба до 500 лева и задържане за до 15 дни.

Попфолк звездите Константин и Емрах Стораро бяха на косъм да останат без шофьорски книжки в края на септември т.г. заради гонка в София, но минаха метър с по 3000 лв. глоба. На видеото, качено от Коцето и снимано от колата на малкия син на Тони Стораро, се вижда, че двамата управляват мегаскъпи автомобили с превишена скорост сред оживения трафик в София. След разпита си в СДВР младият попфолк изпълнител каза в свое оправдание, че видеото е снимано с цел забавление и са карали с не повече от 90 км/ч.