Нови мита за малките пратки от 2026 г.

От 1 юли тази година за т.нар. „малки пратки“ със стойност до 150 евро ще се прилага фиксирана митническа ставка в размер на 3 евро за всеки артикул, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Митници". Решението е част от усилията на Европейския съюз за модернизиране на Митническия съюз и беше договорено на политическо ниво в рамките на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ECOFIN).

Мярката представлява преходно решение до пълното прилагане на реформата на Митническия съюз и до стартирането на Центъра за митнически данни на ЕС (EU Customs Data Hub), планирано за 1 юли 2028 г. Чрез нея се цели по-ефективно управление на нарастващия обем на пратки с ниска стойност, характерни за електронната търговия, както и укрепване на митническия надзор върху дистанционните продажби.

Нарастващият брой пратки с ниска стойност създава значителни предизвикателства за митническите администрации и икономическите оператори, включително риск от изкуствено занижаване на стойността и разделяне на пратки с цел заобикаляне на митническите правила. Новата мярка цели да ограничи подобни практики и да осигури по-справедлив и опростен механизъм за събиране на митническите вземания.

С подкрепата си за въвеждането на фиксираната митническа ставка България потвърждава ангажимента си за защита на финансовите интереси на Европейския съюз, както и на нефискалните интереси, свързани със сигурността и безопасността на потребителите и легитимния бизнес. Мярката ще допринесе и за осигуряване на лоялна конкуренция между икономическите оператори в рамките на ЕС в условията на динамично развиваща се електронна търговия, посочват от агенцията.

Фиксираната митническа ставка ще се прилага на артикул, независимо от произхода и вида на стоката. Това означава, че при закупуване на няколко артикула, изпратени в една пратка, митническото задължение ще се начислява за всеки отделен артикул.

За въвеждането на мярката се предвижда изменение на Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета относно създаване на общностна система за освобождаване от мита, информираха още от Агенция „Митници“.







