Проблеми с таксиметрови апарати в София удвояват изминатото разстояние

Преминаването от лева към евро създаде проблеми при таксиметровите шофьори. Оказва се, че не всички автомобили са оборудвани с новите машини, при които крайната сума се изчислява в евро.

По-големият проблем обаче е, че част от ремонтираните апарати, които показват цената в евро, увеличават изминатите километри почти двойно като така расте и цената.



Няма точни данни колко от автомобилите са с изрядни апарати, които да пресмятат крайната цена на пътуванията в евро. Важно е обаче да кажем, че шофьорите, които все още не са направили този ремонт от днес са в нарушение на закона за въвеждане на еврото.

На 30 декември Мартин Димитров, който е таксиметров шофьор, ремонтира апарата в своя автомобил, за да отговаря на новите изисквания. Тази сутрин променената валута обаче създава друг проблем. „Днес, като почнах да работя, установих, че има проблем с изминатите километри - изчилсява ги по 2 и съответно и сумата е по 2. Така клиентите си мислят, че ние нещо правим, което не е законно, а всъщност проблемът е в самия апарат или в чипа, който е сложен сега”, казва Мартин.



Затова вместо да е с клиенти по софийските улици, той идва в сервиза на Алекс Иванов, за да направи нов ремонт на апарата си. Собственикът споделя, че има шофьори, които са се обадили точно заради този проблем – апаратът отчита двойно.



Новият ремонт отнема няколко минути, но струва пари и време на шофьорите.



При производителя на машините вече са пристигнали десетки таксита с дефектни уреди. „Има такива случаи - при малък процент на апаратите. Това е заради незавършен на 100% процес по превалутиране. Проблемът е технически, което дори ние не можем да си обясним”, обяснява Бисер Данов, управител на фирма за таксиметрови апарати.



Кирил Кирилов също е таксиметров шофьор. Той е избегнал проблема с ремонтите, тъй като разполага с по-нов модел апарат, който автоматично е сменил валутата в първата минута на 2026 година. Мъжът посочва, че водещата цена, която отчита апарата, е в евро, а по-долу е в лева.



Кирил обаче не е успял да се снабди със стартовите пакети за бизнеса, затова разполага само с евроцентове. „Бях много приятно изненадан - първите клиенти за деня ми платиха в евро. Аз лично не можах да си намеря стартов пакет, обиколих 5 банки и няма”, допълва той.



А Алекс напомня – „от днес всички апарати с непроменен чип са в нарушения, призоваваме всички шофьори да сменят чиповете”.



