  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +0 / +8
Пловдив: -4 / +5
Варна: +0 / +6
Сандански: -1 / +5
Русе: -2 / +5
Добрич: +0 / +5
Видин: -1 / +4
Плевен: +0 / +6
Велико Търново: -2 / +6
Смолян: -7 / +2
Кюстендил: -5 / +4
Стара Загора: -4 / +2

Предимно слънчево днес, започва затопляне

  • Сподели в:
  • Viber
Предимно слънчево днес, започва затопляне

Pixabay
A A+ A++ A

Днес ще е предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места в Западна България слабо ще превали. Ще духа умерен, временно силен вятър от югозапад.

Минималните температури ще са между минус 5° и 0°, малко по-ниски в котловините на Югозападна България, а максималните - между 5° и 10°. В София минималната температура ще е около минус 3°, максимална - около 5°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от 7° до 9°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но само на отделни места в Западна Стара планина, Рила и Пирин ще превали слабо. Ще духа силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра - около минус 4°.

През следващите дни вятърът в източната половина от страната ще е от юг-югозапад, умерен и силен. Температурите там ще са високи за сезона - минималните ще са над нулата, а максималните ще достигат на места 15°-16°. Облачността ще е по-често значителна, но вероятността за валежи е малка. В северозападните райони още в събота, а в неделя и в по-голямата част от Северна България, вятърът ще се ориентира от северозапад, а на места ще превали, предимно дъжд. Възможни са и поледици.

През първите дни от новата седмица валежи ще има на повече места в цялата страна. В северозападните райони температурите ще са близки до 0°, а дъждът ще се примесва и ще преминава в сняг. В Източна България, където ще продължи да духа умерен южен вятър, ще остане с температури до 15°-16°.

#времето

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Времето
Последно от Времето

Всички новини от Времето »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите