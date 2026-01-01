Украйна и Молдова се присъединиха към роуминг зоната на ЕС, с осезаеми ползи за българските общности в двете страни

От 1 януари 2026 г. Украйна и Молдова официално станаха част от роуминг зоната на Европейския съюз, което представлява символична, но и практическа стъпка в процеса им на интеграция с ЕС. Решението беше потвърдено от Генерална дирекция „Разширяване и източно съседство“, която подчерта, че гражданите на двете страни вече могат да използват мобилните си телефони в 27-те държави членки без допълнителни такси, съгласно принципа „Роуминг като у дома“. Съобщението беше съпътствано от символично изображение на екран на смартфон с активиран „EU Data Roaming“ за Украйна.

Today, Ukraine and Moldova officially join the EU Roaming area.



What does this mean?

People from 🇺🇦 & 🇲🇩 can now call, text and use their mobile data from their local phone numbers for communication to the 27 EU countries at no extra cost and vice versa. pic.twitter.com/Jerhrs4la4 — EU Enlargement & Eastern Neighbourhood 🇪🇺 (@eu_enlargement_) January 1, 2026

Интеграцията следва предложение на Европейската комисия от юни 2025 г., с което за първи път се цели разширяване на ползите от единния пазар на ЕС към Украйна. За украинските граждани, особено засегнатите от продължаващия конфликт, отпадането на роуминг таксите носи конкретно облекчение, улеснявайки комуникацията за пътуващи, бежанци и трансгранични разговори. Молдова също извлича значителни ползи, като се засилват икономическите и социалните връзки с ЕС и се задълбочава европейската ѝ ориентация.

Освен практическите измерения, решението има и по-широко политическо значение за разширяването на ЕС. То е ясен сигнал за подкрепа от Брюксел към реформите и интеграцията на страните кандидатки, дори преди пълноправното им членство. Това е първият случай, в който Украйна получава третиране, сравнимо с участниците във вътрешния пазар на ЕС, което повишава общественото доверие и сближава стандартите в цифровия пазар. Представители на ЕС определиха мярката като „стратегически избор“ в сложна геополитическа среда, подчертаващ солидарността с източните партньори на фона на хибридни заплахи.

Решението се вписва и в ускорения дневен ред за разширяване на ЕС. Последни оценки посочват Черна гора, Албания, Молдова и Украйна като водещи кандидати за пълноправно членство до края на десетилетието, макар че други страни все още са в по-ранен етап на интеграция. Очаква се Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Северна Македония, Сърбия и Косово да се присъединят към роуминг зоната до средата на 2026 г., докато сроковете за Грузия остават неясни. Турция, макар и дългогодишна страна кандидат, няма непосредствени планове за подобна интеграция заради замразените преговори за членство.

Новото роуминг споразумение носи конкретни ползи и за бесарабските българи в Украйна и Молдова, чийто брой е около 250 000 души. Мнозина от тях поддържат тесни семейни, бизнес и културни връзки с България и други страни от ЕС. Премахването на роуминг таксите улеснява и поевтинява комуникацията с близки в Европа, както и участието им в образование, търговия и културен обмен, като по този начин се укрепват връзките им с България и Европейския съюз като цяло.