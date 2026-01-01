Информацията за предполагаемата смърт на командира на Руския доброволчески корпус (РДК) Денис Капустин е била част от специална операция на Украинското разузнаване (ГРУ), като Капустин е 100% потвърдено, че е жив. Руският доброволчески корпус, формиран през 2022 г., се състои от руски доброволци, които се сражават на страната на Украйна от 2014 г. насам.

Според съобщение на ГРУ операцията разкрива провал на руското разузнаване, тъй като Капустин остава жив, а средствата, предназначени за неговото убийство – около 500 000 щатски долара – са пренасочени за укрепване на специалните части на ГРУ.

ГРУ публикува видео, показващо брифинг на генерал-лейтенант Кирило Буданов, ръководител на Разузнаването на отбраната, от командира на специалното подразделение „Тимур“, на който присъства Капустин. По време на брифинга Буданов е информиран, че организаторите и оперативните лица от руската страна, стоящи зад опита за убийство, са идентифицирани, а парите, предназначени за плана, са конфискувани.

Капустин, който се появява във видеото, заяви, че временното му отсъствие не е нарушило работата на неговите единици. Буданов подчерта, че средствата, възстановени от тези, които са планирали убийството му, сега ще бъдат използвани за подкрепа на операции срещу Русия.

Първоначалната новина за смъртта на Капустин беше публикувана на 27 декември от Руския доброволчески корпус, който твърдеше, че той е загинал по време на бойна мисия на Запорожкия фронт. Операцията на ГРУ обаче потвърди, че Капустин е жив и в момента действа на територията на Украйна, подготвяйки се за изпълнение на възложените му задачи.