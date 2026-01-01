Паисий Хилендарски, Иван Рилски и Мадарският конник ни посрещат на евромонетите от две и едно евро, както и от номиналите от 50 до 1 евроцент.

На българската страна думата "стотинка" ще бъде запазена, а на монетата от две евро, от където ни гледа образът на Отец Паисий, пише "БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ".

Евробанкнотите са еднакви за всички ни – гражданите на 21 държави, които сме в еврозоната, плюс още няколко, които са въвели единната валута без да са част от самата еврозона.

Всяка държава избира собствен облик на националната страна на евромонетите си, но банкнотите са еднакви за всички ни и в тях можем да открием специално послание. До момента има две серии, но се подготвя и трета.

В първата серия има седем различни банкноти от 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро, които можем все още да срещнем в обращение. От 2013 година те постепенно започнаха да бъдат заменяни от втората серия, позната още като серия "Европа". Тя съдържа същите купюри, но без банкнотата от 500 евро, която все още е в обращение, но вече не се печатат нови банкноти.

Дизайнът на серия "Европа" е идентичен с този на първите банкноти, но има и допълнителни елементи, един от които е, че за първи път думата „евро“ е изписана на кирилица – символичен знак, че мястото на България е в еврозоната.

Европейската централна банка отново подготвя емитирането на серия с нов дизайн, но все още няма окончателно решение как ще изглеждат новите евро банкноти.

Определени са две възможности за теми – "Европейската култура" и "Реки и птици".

Изборът ще бъде направен сред гражданите на държавите от еврозоната.