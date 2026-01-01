Препълнени хотели и ресторанти в Банско за Нова Година

С много гости от три континента Банско изпрати старата година и посрещна новата в две валути - до снощи в лева, а от днес предимно в евро. Туристическият бранш беше притеснен заради смяната на валутата в разгара на празника и поръчките.

Временни затруднения с настройването на системите естествено имаше, но това не помрачи празника, защото и бизнесът, и повечето гости на зимния курорт бяха подготвени.

Препълнени хотели, ресторанти и механи - така Банско изпрати старата година и посрещна Новата 2026. Нито едно свободно място нямаше за решилите да дойдат в курорта без резервация и в последния момент. Почти всички гости се бяха подготвили да плащат в брой, заради нуждата от време за пренастройване на системите. Естествено имаше и изненади, но те не попречиха на емоцията в новогодишната нощ.

Най-много бяха туристите от България, Румъния, РСМ, Израел и Турция, които споделиха своите очаквания и отношението към новата евровалута. Български професор от УНСС даже си пожела да имаме и европейска конституция.

А как изглеждаше първият ден на еврото в ски зоната? ПОС терминалите, касите и ски гардеробите бяха окупирани от стотици скиори, готови да се пуснат по перфектно обработените писти и при минус 15 градуса.

В хотелите не работят плащанията, не може да се купи карта в хотела, сигнализираха туристи.