Костадинов: През 2026 г. получаваме последен шанс да спечелим своята свобода

През 2026 г. получаваме последен шанс да спечелим своята свобода. Това каза във видео обръщение лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.



"В историята ще останат 12, които донесоха както много отчаяние, така и много надежда за българския народ. Отчаяние, защото имаше моменти, в които ние, свободните българи, борещи се за това България да бъде свободна и независима държава, бяхме наистина поставени в много неблагоприятна ситуация от коалицията на управляващите нагли партии, които бяха решили, че могат да ни управляват и ръководят едва ли не во веки веков", подчерта той.



"Надежда, защото в края на годината все пак с общи усилия, ние, свободните българи с общонародни протести успяхме да изпратим това правителство в историята. С надежда поглеждаме и към новата 2026 година, защото, уважаеми сънародници, за пореден път получаваме последен, последен шанс. В момент, в който светът се променя, в момент, в който се предначертават граници. В момент, в който рухват стари режими, появяват се нови геополитически реалности, нашата страна има златен исторически шанс отново да спечели своята свобода и своята независимост. 2026 година ни дава златен шанс да се превърнем не в зрители, не в прости статисти на собствения си живот и на случващото се исторически настояще в нашата страна, но да бъдем тези, които пишем историята", каза още Костадинов.



Той добави, че България може и трябва да бъде свободна и независима държава със своя собствена валута, със силна армия, с просветен и нормално живеещ, благоденстващ народ , който знае своята мисия. Той свърза предстоящата година и с изборите през март.



"На идващите избори, които ще бъдат в края на март, ние българите можем да дадем урок на цяла Европа как един привидно покорен, привидно стъпкан, привидно унизен и обезправен народ може да се изправи и може да извоюва своята свобода", заяви Костадинов.



"Уважаеми сънародници, ако България успее да спечели свободата си, ако България успее да избере пътя на независимостта пред статуквото на зависимостта и на колониалните реалности в нашата страна, ние можем да се превърнем в пример не само за Европа, но и за целият свят“, заяви още той



"Изборите, които са в края на март могат да дадат възможност да се говори за нас с уважение не само в нашия континент, но и навсякъде другаде, по всички ъгълчета на земното кълбо, защото светът се промени, уважаеми сънародници, и защото ние можем да бъдем част от новите реалности, да бъдем част от тези, които пишат историята, а не да я наблюдаваме отстрани като зрители на филм, написан от други сценаристи и режисиран от други. Крайно време е да поемем съдбата си в своите собствени ръце. Крайно време е да преосновем държавата си“, подчерта той.



В края на обръщението си той отправи призив за активност и единство:



"Крайно време е да създадем нов обществен договор, да възстановим доверието в държавните институции и да направим така, че всички ние да се чувстваме уютно в нашата държава и да я приемаме като наша, а не като инструмент за потисничество и за унищожаване на нашите свободи и на демокрацията в нашата страна. Вярвам, че с общи усилия можем да свършим всичко това, защото в крайна сметка нямаме друг избор. Кой, ако не ние и кога, ако не сега? “, заяви той.



Костадин Костадинов завърши с новогодишно пожелание към българите:



"Честита да ни е Новата 2026 година! Да сме живи и здрави всички българи, където и да се намираме по света. 2026 година може да бъде годината на новото българско Възраждане – нека да го направим заедно за доброто на България и за доброто на нашите деца, за да живее България!“