Десетки загинали и над 100 ранени при взрив в бар в Швейцария

Десетки са загинали при експлозия в претъпкан бар в ски курорта "Кран Монтана" в Швейцария. Съобщава се за поне 100 ранени, повечето от тях сериозно.

Полицията съобщи, че множество хора получават медицинска помощ заради изгаряния.

В момента на експлозията в бара са се намирали над 100 души.

"Ние сме съкрушени", заявиха ръководителите полицията на кантона Вале.

Хеликоптери и линейки помагат на ранените, интензивното отделение и операционната зала в регионалната болница са претоварени.

Трагедията е станала в популярния сред туристите бар "Констеласион" в 01:30 ч. през нощта.

Причините за експлозията се разследват, но засега според властите няма версия за умишлено нападение.



