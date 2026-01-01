Десетки загинали и над 100 ранени при взрив в бар в Швейцария
Десетки са загинали при експлозия в претъпкан бар в ски курорта "Кран Монтана" в Швейцария. Съобщава се за поне 100 ранени, повечето от тях сериозно.
Полицията съобщи, че множество хора получават медицинска помощ заради изгаряния.
В момента на експлозията в бара са се намирали над 100 души.
"Ние сме съкрушени", заявиха ръководителите полицията на кантона Вале.
Хеликоптери и линейки помагат на ранените, интензивното отделение и операционната зала в регионалната болница са претоварени.
Трагедията е станала в популярния сред туристите бар "Констеласион" в 01:30 ч. през нощта.
Причините за експлозията се разследват, но засега според властите няма версия за умишлено нападение.
Още по темата:
- » Без бурки и никаб в Швейцария от 1 януари
- » Швейцария ограничава статута на защита за украинци от седем западни региона
- » Швейцария спечели "Евровизия" на фона на скандали и протести (ВИДЕО)
Коментирай
Най-четено от Свят
Медведев: Зеленски ще трябва да се укрива до края на безполезния си живот16:00 30.12.2025 | Свят
Последно от Свят