Вълча луна в Рак на 3 януари: Как ще повлияе върху всяка зодия?

На 3 януари ни очаква първото пълнолуние за годината. Така наречената Вълча луна, която тази година попада в чувствителния и воден знак на Рак. Астрологично това е едно от най-емоционалните пълнолуния, защото насочва вниманието към теми като семейство, дом, корени, принадлежност и дълбоки вътрешни потребности.

Вълчата луна традиционно се свързва с инстинкти, вътрешни страхове и нуждата да се защитим, както себе си и хората, които обичаме. Не е случайно, че именно сега много стари ситуации изплуват на повърхността и изискват решение, вместо отлагане.

ОВЕН

Силното пълнолуние в Рак ви напомня, че домът е там, където е сърцето ви. Това е мястото, където истинската ви същност процъфтява и където се презареждате чрез любовта и грижата на хората, които ви подкрепят.

Тази седмица Луната ви показва как да дадете приоритет на значимите проекти, като работите от своята стабилна основа.

ТЕЛЕЦ

Подгответе се за много сътрудничества по време на пълнолунието в Рак, тъй като тази енергия ви позволява да създавате нови приятелства и да заздравявате съществуващите връзки.

Това е благоприятен период и за професионалния ви живот - Марс и Сатурн ви оказват подкрепа и изваждат на преден план амбицията ви.

БЛИЗНАЦИ

Ако сте пренебрегвали теми, свързани с финансите ви, това пълнолуние ви връща в правилния ритъм. По време на сезона на Козирога свършването на работата е по-лесно, както и началото на фазата на планиране.

Ако сте се фокусирали върху разширяване и спестяване, този транзит ви позволява да видите материалните си придобивки и всичко, което сте постигнали през последните шест месеца.

РАК

Появата за самите себе си е основната тема на този транзит, Рак. Отделете време да се фокусирате върху това, което ви мотивира и вдъхновява през сезона на Козирога.

Пълнолунието във вашия знак поставя въпроса дали искате да продължите да постигате още успехи, докато Юпитер все още е във вашия знак.

ЛЪВ

За вас, Лъв, свързването с мечтите ви е ключова част от това пълнолуние. Учите се да се гордеете с работата си и ако сте давали най-доброто от себе си, пригответе се да получите признание.

Пълнолунието в Рак ви показва, че нищо не е окончателно. Дори да не сте там, където искате да бъдете, има още възможности за промяна.

ДЕВА

Това пълнолуние ви учи много на оптимизъм и вяра в себе си, Дева. Това е период, в който сте готови да се учите от приятелите си, което ви помага да се чувствате по-уверени.

Преструктурирането на връзката, която имате със самите себе си, също е част от този транзит. По време на това пълнолуние се чувствате по-сигурни, тъй като започвате да си вярвате малко повече.

ВЕЗНИ

Луната и Юпитер се срещат в най-високата точка на вашата карта, показвайки ви как да работите добре с другите и да укрепите лидерските си умения.

Луната в тази позиция ви позволява да видите талантите си и да ги приемете. Възможно е също така да се наложи да прегърнете лидера в себе си.



СКОРПИОН

Като воден знак, това пълнолуние се усеща вълнуващо, тъй като ви позволява да споделите ценни идеи с хората, които уважавате най-много.

Може да сложите финалните щрихи на текущ проект или да се почувствате по-свързани с работата или обучението си. Творческите личности се свързват по-дълбоко със своето вдъхновение.

СТРЕЛЕЦ

Пълнолунието в същия знак като вашия управител Юпитер носи силна и въздействаща енергия, Стрелец. Това ви позволява да се замислите и да видите колко много сте израснали през последните шест месеца.

Знайте, че разполагате с нужните инструменти, за да преодолявате трудности, да се борите за това, в което вярвате, и да се научите да си имате доверие.

КОЗИРОГ

Пълнолунието в Рак ви показва какво има значение в сферата на любовта. Ако не сте успявали да изразите емоциите си пред романтичния си партньор, този транзит ви дава възможност да го направите.

Луната ви напомня, че любовта, която получавате от другите, ви дава сили да продължите напред, когато се изправяте пред предизвикателства. Това е и период, в който сте много по-осъзнати относно енергията и мотивацията си.

ВОДОЛЕЙ

Преструктурирането на рутината ви е част от това пълнолуние, тъй като Луната ви показва как да работите по-умно през този период.

Луната в тази позиция ви насочва и ви показва защо е важно да бъдете по-емоционално интелигентни.

РИБИ

Това силно пълнолуние ви кара да отворите сърцето си, Риби. Луната служи като приятелско напомняне да включите в живота си нещата, които ви носят щастие и радост.

В крайна сметка се приближаваме към навлизането на Сатурн в Овен, което ще донесе глътка свеж въздух във вашия свят.

