Астроложка каза кои бг звездни двойки ще се разделят тази година

Връзката между Мартин Елвиса и неговата млада половинка Йоана се гради върху сериозен дисбаланс. Това сочи астропсихологичния анализ на Огняна Вълкова - астролог с над 10 години практика, пред "България Днес" .

Типично за зодия Козирог Мартин е емоционално пасивен и съсредоточен върху себе си, докато девойката е активната страна, която поддържа отношенията. Йоана идеализира партньора си и проектира върху него образ, който не отговаря напълно на реалността, което в обичайно за хора като нея, които са родени под знака на Стрелец. Вълкова посочва, че 2026 г. е ключова за Йоана заради силен Плутонов транзит - период, който носи крайни решения. Връзката или ще премине през пълна трансформация, или ще приключи окончателно. Вероятността за раздяла е висока, а през юни 2026 г. Мартин ще бъде поставен пред решаващ избор - да поеме отговорност или да се изправи пред последиците.

Глория и Дани

са типични перфекционисти, което едновременно ги сближава и създава напрежение. Дани има усещането, че Глория се налага както върху ценностите му, така и върху финансите, което може да се превърне в проблем, ако не бъде отработено. Страстта и динамиката между тях са силни, а Дани е изключително активен и поставя любиматa cи на пиедестал. Химията е безспорна, а звездите сочам, че тази спонтанна връзка може да се превърне в бурна и силна любов през 2026 година.

При Карлос Насар и Александра

не се откроява силна страст, но е налице дълбоко влюбване. Карлос има склонност към манипулативно поведение, а егото му често надделява. Между двамата се наблюдава първична агресия, която може да прерасне във вербални и дори физически конфликти. Общите интереси и сходните ценности засега крепят връзката, но носи сериозни предизвикателства. Към края на годината Марс вещае неочаквани промени които могат да се окажат неблагоприятни за двойката.

Между Благой Георгиев и Мария Луиза

има силно физическо и емоционално привличане, но и сблъсък на характери. Мария е по-контролиращата страна във връзката, което поставя под въпрос дългосрочната й стабилност. Ако и двамата осъзнато работят върху това, имат шанс да запазят любовта си и през 2026 година. Мария несъзнателно контролира Благой, но в същото време се възхищава на негови необичайни за повечето мъже качества, което поддържа интереса й. Звездите показват, че Благой ще стане по-сериозен в мисленето и комуникацията си, докато за Мария предстои ключова трансформация - или раздяла, или брак и деца.

Между Ралица и Теодор има силно влюбване

и хармония - неговият Марс съвпада с нейната Венера, което e класически аспект за стабилна връзка. Отношенията им са кармични и макар да преминават през трудности, двойката досега успешно ги преодолява. Ралица навлиза в мощен Плутонов цикъл, който ще донесе промени в ценностите, здравето и личния й живот, започващи още през февруари. Това неминуемо ще се отрази и на връзката им. „Теодор също трябва да се подготви за промени във външния вид и поведението си. Те трябва да променят нещо във връзката си, дори и това да е раздяла", споделя Вълкова.

Златка поставя Карен на пиедестал,

което говори за силно влюбване, но и за риск от загуба на трезва преценка. Тя е по-зрялата и доминиращата фигура в тази връзка. Карен вижда Златка като нестандартна и изключително интересна личност, от която може да се учи. Проблемите на Карен със закона са знак от Сатурн, че е време за израстване. През февруари и март 2026 година тези трудности ще се задълбочат и ще се отразят на отношенията му със Златка. Астроложката не изключва и ново влюбване от негова страна. Двойката я очаква година, изпълнена с конфликти и трудни моменти.

Сано ще кръшне на Нели

Дългогодишната двойка се отличава със силна и пламенна страст, но и с ясно изразен контрол от страна на Сано. Нели е привлечена от неговия авторитет и начин на мислене, което поддържа динамиката помежду им. Нели навлиза в силен период на трансформация под влиянието на Плутон, който ще я накара да премахне нещо токсично от живота си през 2026 година. Не е изключено Сано да започне нова или паралелна връзка. През март актьорът може да премине през труден период с конфликти и забавяния. Сано го очаква урок по зрялост, който ще доведе и до нови творчески и социални изяви.

Между актьора Юлиан Костов и Мирела,

станала популярна с участието си в "Игри на волята", има силно сексуално привличане, като тя е по-активната страна. Конфликтът идва от разликите в характера – тя е по-консервативна и трудно се задоволява, докато той е по-балансиран. И двамата имат склонност към контрол - Юлиан по-авторитарно, а Мирела - чрез манипулации. През април ги очаква значимо събитие, което мое да доведе или до раздяла, или до сериозна стъпка като брак или детe.

Връзката между Никола Цолов и Крисия

е изпълнена със силно привличане и бурна сексуална енергия. И двамата се стремят да бъдат Водещи, което прави отношенията им предизвикателни и конкурентни. Различията в мисленето водят до конфликти, но и до силна страст. Никола има склонност да налага мнението си и да ревнува, което може да премине в контрол и обсебване. Ако успеят да запазят страстта и да канализират енергията си градивно, 2026 година може да им донесе нови идеи, планове и по-щастлива връзка.

