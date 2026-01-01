Новите цени на водата - от 12% по-ниски до 14% по-високи

Влизат в сила новите пределни цени на водата, които постанови Комисията за енергийно и водно регулиране. Те се движат от поскъпване с 14 на сто до поевтиняване с 12 процента.

От днес увеличение на цените обаче, ще има само в някои градове, тъй като Министерството на регионалното развитие и благоустройството замрази за неопределено време скока на цените за ВиК операторите, в които има държавно участие.

Най-голям скок на цените на водата можеше да има в Кърджали, но там, както и на повечето места в страната, поскъпване засега няма да има.

От Регионалното министерство, което участва в управлението на повечето ВиК дружества, съобщиха, че замразяването на цените е с цел да се осигури преходен период за плавно адаптиране след приемане на еврото от потребителите. От ведомството не посочиха докога новите цени ще останат без промяна за потребителите на тези дружества.

За столичани обаче поскъпване ще има и то с 12 на сто, тъй като оперира "Софийска вода", чийто концесионер е френската фирма "Веолия". В столицата от следващата година водата ще струва малко над 4 лева или около 2 евро за кубик.

Дори и без увеличението обаче в Силистра и Разград ще продължат да плащат най-скъпите ВиК услуги и водата там ще струва над 6 лева или 3 евро за кубик.

Увеличение може да има и в някои от по-малките населени места, където ВиК дружествата са общински - там последната дума имат общините и операторите, обясни председателят на КЕВР Пламен Младеновски.

В Троян и Сапарева баня разрешеното пределно поскъпване е 13%, в Берковица - 11 на сто, в Панагюрище - 5 на сто.

В част от градовете пък ще има намаление на цените - това са Ямбол, Пазарджик, Перник, Добрич, София област, Шумен и Сливен.

Цените там ще паднат още от 1 януари - в Ямбол с 12 на сто, а в другите градове между един и три процента.