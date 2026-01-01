3I/ATLAS ли е? Огнено кълбо в небето ще бъде знак за мир, предсказал Ностадамус

Пророчеството на Нострадамус за мир е свързано с междузвездния обект 3I/ATLAS.

Мнозина вярват, че Мишел дьо Нострадамус, френски астролог, лекар, фармацевт и алхимик, живял през 16 век, е бил по някакъв начин способен да вижда в бъдещето. Неговите четиристишия или стихотворения се считат за пророчества, въпреки че повечето от тях, честно казано, изглеждат като пълни глупости. Твърди се, че това е така, защото са криптирани.

Ентусиастите редовно интерпретират и дешифрират оцелелите четиристишия. И всяка година откриват няколко, които изглеждат изненадващо уместни. Това е наистина изумително. Има редове, които, когато се четат днес, изглеждат сякаш Нострадамус присъства на продължителните преговори, целящи прекратяване на конфликта в Украйна.

В 102-ри катрен, 8-ми век, пророкът пише: „Мнозина ще спорят за мир с монарси и могъщи господари. Но споразумение няма да бъде постигнато веднага. Не и докато монарсите не станат по-послушни от останалите“.

Четиристишие 97 Век 1: „Това, което огънят и желязото не можаха да постигнат, ще бъде направено с меки думи на Съвета. Кралят мечтаеше за отдих, почивка и сън. За да няма повече врагове, повече пожари, повече кръвопролития във войната“.

Най-обнадеждаващото тълкуване на тези „стихове“ е, че войната ще приключи в близко бъдеще, по-специално чрез преговори. Ако, разбира се, приемем, че пророкът е имал предвид конфликта в Украйна.

Има и също толкова поразителни редове, които отново са свързани с текущи събития. В 46-ти катрен от Век 3 Нострадамус пише, че помирението ще бъде предшествано от определен „сигурен знак“ в небето „...звездите там са неподвижни, а небето е ясно. Векът наближава внезапни промени“.

И в своя „космически четиристишие“ пророкът отбелязва: „Огнено кълбо ще се издигне от Космоса, предвестник на съдбата, моли светът. Наука и съдба в космически танц...“ Кой би посмял да каже, че няма „знак“? Той беше там, всички го видяха: междузвездният обект 3I/ATLAS се издигна в небето като огнено кълбо на фона на неподвижни звезди и озадачи науката със своя „космически танц“ – тоест, с всякакви аномалии.



