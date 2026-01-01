  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: -2 / -1
Пловдив: -1 / +0
Варна: -3 / -1
Сандански: -1 / +0
Русе: -2 / +0
Добрич: -4 / -3
Видин: -2 / +0
Плевен: -1 / +1
Велико Търново: -3 / -2
Смолян: -7 / -7
Кюстендил: -3 / -2
Стара Загора: -3 / -2

WSJ твърди: ЦРУ не смята, че Украйна е атакувала резиденцията на Путин ВИДЕО

  • Сподели в:
  • Viber
WSJ твърди: ЦРУ не смята, че Украйна е атакувала резиденцията на Путин ВИДЕО
A A+ A++ A

Служители на американската Агенция за национална сигурност са установили, че Украйна не е атакувала резиденция на руския президент Владимир Путин с дронове. Това твърди американският в. "Уолстрийт джърнъл", цитиран от Ройтерс и БТА.

Световната агенция прави уговорката, че засега не е удостоверила по свои пътища тази информация.

Русия обяви в понеделник, че Украйна е атакувала резиденцията на руския държавен глава във Валдай, Новговородска област, с 91 дрона с голям обсег.

Украинският президент Володимир Зеленски нарече това твърдение "лъжа".



Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите