WSJ твърди: ЦРУ не смята, че Украйна е атакувала резиденцията на Путин ВИДЕО

Служители на американската Агенция за национална сигурност са установили, че Украйна не е атакувала резиденция на руския президент Владимир Путин с дронове. Това твърди американският в. "Уолстрийт джърнъл", цитиран от Ройтерс и БТА.

Световната агенция прави уговорката, че засега не е удостоверила по свои пътища тази информация.

Русия обяви в понеделник, че Украйна е атакувала резиденцията на руския държавен глава във Валдай, Новговородска област, с 91 дрона с голям обсег.

Украинският президент Володимир Зеленски нарече това твърдение "лъжа".





