Нови тарифи на такситата от днес

Таксиметровите услуги в София поскъпват с настъпването на първия ден от новата 2026 година и официалното въвеждане на еврото в България.

Минимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег през деня в София ще е 0,73 евроцента или 1,43 лв., а нощната тарифа – 0,84 евроцента или 1,65 лв. на километър. Максималната крайна цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за дневна тарифа ще е 1,24 евро (2,43 лв./км.); а на нощна тарифа – 1,52 евро (2,98 лв./км.).

Поскъпването на таксиметровите услуги в София беше одобрено от Столичния общински съвет още през октомври. Шофьорите мотивираха скока на цените с нарасналите разходи за гориво, заплати и поддръжка.

Някои таксиметрови компании въведоха по-високи тарифи още от 9 декември 2025 г., преди официалното влизане в сила, което означава, че много шофьори вече начисляват новите цени преди 1 януари.

В Пловдив цените на такситата вече бяха повишени още от 17 ноември 2025 г. При тях увеличението е от приблизително 17–18% спрямо досегашните тарифи.

За Варна, Бургас и други градове все още няма широко отразена официална информация за конкретни дати на новите тарифни решения, но тъй като инфлацията и разходите на фирмите се повишават, и там отрано също има натиск за актуализация на цените.









