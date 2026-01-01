Забраниха отоплението на твърдо гориво в 9 района на София

От 1 януари 2026 г. за втора поредна година влиза в сила забрана за отопление на твърдо гориво за 9 столични района.

Мярката обхваща районите "Средец", "Красно село", "Изгрев", "Илинден", "Студентски", "Оборище", "Възраждане", "Лозенец" и "Триадица". От 2029 г. нискоемисионната зона за битово отопление ще важи за цялата територия на Столичната община.

За да подкрепи домакинствата, които попадат в зоната с ограничения, но и да насърчи жителите на цяла София да изберат по-екологични алтернативи за отопление през зимния сезон, СО води активна кампания за подмяна на отоплителните уреди, като вече са подкрепени над 11 000 домакинства, припомнят от "Московска" 33.

Към настоящия момент са подкрепени общо 11 127 домакинства. Доставени и монтирани са над 20 000 нови, екологични уреди – предимно високоефективни климатици, котли на пелети и уреди на природен газ.

Санкциите за нарушителите на забраната за битово отопление на твърдо гориво са в размер от 50 до 500 лв.








