Домбровскис: България вече е в сърцето на Европа

Стопкадър/НОВА
Валдис Домбровскис поздрави страната ни по повод присъединяването ѝ към еврозоната.

"България, поздравления за приемането на еврото! Преходът от лев към евро е нещо повече от промяна на валутата. Той поставя България в сърцето на Европа. България положи изключителни усилия, за да се подготви за еврото, и българите могат да се гордеят с това постижение.

Знаем, че промяната може да бъде трудна, но този път промени страната ви към по-добро. Подготовката за еврото направи България по-устойчива и по-добре подготвена за днешната предизвикателна икономическа обстановка. Например, финансовата ви система стана по-силна.

Сега България е в по-добра позиция да се възползва от възможностите на еврозоната – опростени плащания, по-лесно пътуване, по-ниски лихвени проценти. Еврото ще доведе до повече инвестиции, повече растеж и повече работни места. Накратко – повече възможности за българите

Такъв е опитът на всяка страна, която се присъединява към еврото – така ще бъде и за България. Това е исторически момент за България, за еврозоната и за Европейския съюз. Изпращаме ясен сигнал към света, че силата ни е в нашето единство. Заедно вървим напред!".


#Валдис Домбровскис

