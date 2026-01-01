Баба Гала - на 7-ото небе от щастие: Ще има второ внуче!

Най-мечтаният новогодишен подарък получи тв водещата Гала - скоро тя ще се радва на второ внуче. Радостната новина обяви в социалните мрежи дъщери й Мари Константин.

"Коремът ми не е от сарми, бебе номер 2 се готви", обяви щастливата бъдеща майка в социалните мрежи часове преди Нова година.

Първото си дете Мари роди през 2024 г. Татко и на малката Лора, и на чаканото догодина бебе е Константин - син на друго познато лице от "На кафе" - Деляна Маринова-Джуджи.

Малко след щастливото събитие обаче следва тежък удар - дъщерята на Гала е била диагностицирана с рак. Това разказа самата тя в интервю пред Мариян Станков - Мон Дьо. "На първия месец след раждането ме изпратиха на ядреномагнитен резонанс, за да видят какво се случва и след изследването ме извикаха в една малка стаичка да поговорим. Казаха ми, че имам образувание на бъбрека", споделя Мари.

Първият преглед е заради счупено ребро. Тогава не очаква да чуе точно тези думи. Не очаква да чуе диагноза рак на десния бъбрек. Излизането от болницата и първата среща с мъжа до нея - Константин, казва, че не си спомня. "Беше като тези снимки, на които ти си на фокус и всичко е размазано", обяснява тя.

Снимка: Instagram/Мари-Константин

Така за Мари започва най-тежкото изпитание - седмици, в които не знае дали ще може да бъде до детето си.

"Първите седмици от живота на детето ми не можех да се грижа за него, да го вдигам... Не знаех дали Лора ще има майка", разказва още Мари.

Впоследствие ѝ се налага да замине за Германия, с помощта на вуйчо си, където се подлага на операция. Към днешна дата образуванието не е в тялото на Мари, но белезите - физически и психически, остават трайно.

"На всеки три месеца трябва да ходя на изследвания, на прегледи. И се надявам след пет години, ако седна пак на това столче, да мога да кажа, че ракът не е в мен", каза тогава Мари, която днес има много по-щастливи вълнения.

