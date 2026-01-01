България е 21-вият член на еврозоната, еврото заменя лева като национална валута

България официално приема еврото от днес и вече е 21-вият член на еврозоната. Това става точно 19 години след присъединяването на страната ни към Европейския съюз.

До края на януари левът е равностойно средство за разплащане у нас, а от 1 февруари еврото ще бъде единствената валута, съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България. До 8 август 2026 г. обаче цените ще продължат да бъдат двойно обозначавани в евро и в лева, според изискванията на закона със същия шрифт, размер и цвят.

Целия януари гражданите ще могат да плащат в брой в търговските обекти и с левове, и с евро, докато търговците ще имат задължението да връщат ресто изцяло само в една от двете валути - в евро, а при моментна липса на наличност - в лева. На търговците е предоставена свобода да преценят дали да приемат смесено плащане с две валути в рамките на една трансакция, като на видно място в обекта това решение трябва да е указано.

В рамките на една трансакция при плащане в брой в периода на двойно обращение търговецът може да не приема повече от 50 броя монети в левове, припомня БТА.

От банкоматите след приключване на техническото пренастройване, което е предвидено да продължи до 01:00 часа, ще могат да се теглят пари единствено в евро.

През цялата 2026 година гражданите ще могат да обменят левове в евро на касите на търговските банки в страната, като до средата на годината това ще се случва без такси и комисиони. След тази дата търговските банки могат да приложат такси за превалутирането. Гражданите могат да обменят левове през 2026 година и в клоновете на "Български пощи", докато Българската народна банка ще обменя левове в евро без такси и комисиони безсрочно.

Началото на финалното одобрение за членството ни в еврозоната беше поставено на 4 юни, когато Европейската комисия и Европейската централна банка в своите извънредни конвергентни доклади посочиха, че България изпълнява изискванията. Последният и най-труден за изпълнение критерий беше този за нивото на инфлацията. Около месец по-късно, на 8 юли, Европейският парламент одобри с голямо мнозинство доклада за въвеждането на единната европейска валута от страната ни и Съветът на ЕС гласува с единодушие решенията, свързани с приемането на еврото у нас, завършвайки процедурата.

Един от трите правни акта, приети от министрите тогава, определи обменния курс лев-евро на 1.95583 лева за 1 евро, съответстващ на централния курс на лева във валутния борд. На 8 юли следобед в Съвета на ЕС се състоя и церемония по подписването на документите за присъединяване на страната ни към еврозоната от 1 януари 2026 г. Подпис под документите постави датският министър на икономиката Стефани Лосе от името на Датското председателство на Съвета на ЕС в присъствието на българския министър на финансите Теменужка Петкова, еврокомисаря по икономиката Валдис Домбровскис и председателя на Еврогрупата Паскал Донахю.

В началото на септември у нас започна национална информационна кампания за въвеждането на еврото, която обхвана всички областни градове и десетки по-малки населени места.

Акцентът в изказванията на представители на държавните институции и експерти беше поставен върху ползите от членството в еврозоната - стабилност на цените, защита на спестяванията, достъп до инвестиции, конкурентоспособност на бизнеса, ръст на доходите, улеснена търговия на вътрешния и европейския пазар и др.

В последния работен ден на 2025 г. правителството в оставка одобри създаването на Координационен център към Механизма за координация на наблюдението и контрола във връзка с въвеждането на еврото в България.

Координационният център ще информира медиите и обществеността относно резултатите от наблюдението и контрола, както и относно сигурността и обществения ред във връзка с въвеждането на еврото. Във връзка с въпроси, свързани с въвеждането на еврото, които са от областно или местно значение, е предвидено и създаването на областни координационни центрове към областните управители.



