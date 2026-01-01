Путин е наредил да бъде разширена окупираната зона в североизточна Украйна

Президентът на Русия Владимир Путин е наредил на войските си да разширят окупираната зона в североизточна Украйна през 2026 година, предаде БНР.

Това съобщи началникът на генералния щаб Валерий Герасимов във видео-материал, разпространен от руското министерство на отбраната:

"В последните месеци темповете на разширение на полосата за безопасност нараснаха. Освободени са 7 населени пункта. Президентът на Русия постави задачата през следващата година разширението на полосата да продължи".

По думите на Герасимов Москва контролира около 950 кв. км с над 30 населени места в украинските Сумска и Харковска област, включително град Вовчанск, североизточно от Харков. Кремъл определя тези окупирани земи като "полоса за безопасност", чиято цел е да обезпечи сигурността в съседните руски райони на Белгород и Курск.

Путин обяви плановете си за "санитарна зона" още през март 2024 - веднага след като спечели петия си мандат като президент на Руската федерация. Два месеца след това руски войски нахлуха в граничния украински град Вовчанск, но за година и половина оттогава успяха да проникнат само на десетина километра от границата.