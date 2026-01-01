Зеленски: Мирното споразумение за край на войната в Украйна е 90% готово

Мирното споразумение за край на войната в Украйна е 90 процента готово, обяви украинският президент Володимир Зеленски в новогодишното си обръщение. "Остават 10 процента. Тези 10 процента съдържат всичко, те ще решат съдбата на мира, съдбата на Украйна и Европа и как хората ще живеят", посочи Зеленски. По думите му Киев иска войната да спре, но не на всяка цена и той няма да подпише "уязвимо" споразумение.

Украинският генерален щаб съобщи за руски обстрел на гражданска инфраструктура в района на Одеса. Най-напрегнато остава положението на фронта в ключовия град Покровск.

Най-малко 5 украински дрона, летящи към Москва, са били свалени от руската противовъздушна отбрана, съобщи кметът на столицата Сергей Собянин. За известно време са били ограничени дейностите на едно от четирите главни летища на Москва - Домодедово.

Американската Агенция за национална сигурност е установила, че Украйна не е атакувала резиденция на руския президент Владимир Путин с дронове, пише американският в. "Уолстрийт джърнъл". Агенция Ройтерс отбелязва, че засега не е удостоверила по свои пътища тази информация. Русия обяви в понеделник, че Украйна е атакувала резиденцията на руския държавен глава във Валдай с 91 дрона с голям обсег. Киев нарече това твърдение "лъжа" и обвини Москва, че го използва като претекст да саботира преговорите за мир.