Приемането ни в еврозоната - акцент в посланията на политиците за ЧНГ

Водещите политици избраха социалните мрежи, за да отправят новогодишно пожелание към българския народ. Председателят на Народното събрание Рая Назарян определи 2026 г. като преломна за България. "Нека този нов етап ни донесе стабилност, по-висок стандарт, по-силна икономика и самочувствие на нация, която гради бъдещето си с визия и единство", написа Назарян.

Премиерът в оставка Росен Желязков заяви, че посрещаме Новата година като член на еврозоната - стратегическа стъпка, която носи по-голяма сигурност, финансова стабилност и повече възможности за гражданите и за бизнеса.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изрази убеждението си, че еврозоната не е просто смяна на валута, а цивилизационен избор. "Това ключово решение изправи политическата класа пред ясен избор - тяснопартиен популизъм или държавност", написа Борисов във Фейсбук.

Съпредседателят на ПП/ДБ Асен Василев определи 1 януари 2026 г. като началото на една епоха."Българите пътуват свободно, работят и развиват бизнес като равноправни граждани в най-богатия съюз на света", заяви Асен Василев.

Председателят на ДПС "Ново начало" Делян Пеевски пожела "страната ни да върви напред с увереност, стабилност и национално самочувствие и да не допуснем разделението и омразата да подкопаят държавността и демократичния ред".

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов написа: "Крайно време е да поемем съдбата си в собствените си ръце, да преосновем държавата си, да създадем нов обществен договор и да възстановим доверието в държавните институции", заяви Костадинов.

"Нека това е годината, в която стабилността и благоденствието се завърнат в нашата страна", пожела председателят на БСП Атанас Зафиров. "Българското евро не е просто валута. То е част от нашия цивилизационен и осъзнат избор, който правим всеки ден", допълни той.

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов също изрази задоволството си от приемането на страната ни в еврозоната. "Българската финансова система ще бъде гарантирана, българският туризъм ще се превърне в туризъм на световно ниво и България ще бъде мечтана дестинация от всички граждани на света", написа Трифонов.

"С решителност, саможертва и вяра в България можем да върнем достойнството на нацията, което беше загубено. Нека Новата година бъде година на действията, а не на оправданията, защото нямаме време за губене", написа Радостин Василев от "Меч".

Председателят на партия "Величие" Ивелин Михайлов заяви: "Нека помним, че Бог ни е дал свободна воля и всички решения са наши, а не наложени ни от някого. През 2026 година да използваме този ценен дар и да помогнем с нашите избори доброто да възтържествува", каза Михайлов.