Украйна отхвърля представения от Русия видеозапис за предполагаема атака срещу резиденция на Путин

Украйна отхвърля представения от Русия видеозапис за предполагаема атака срещу резиденция на Путин
Видеозаписът, представен от Русия като доказателство за предполагаема украинска атака с дронове срещу резиденция на руския президент Владимир Путин по-рано тази седмица, е "смехотворен", заяви днес говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихи, цитиран от "Ройтерс".

"Това е смехотворно - както фактът, че им отне два дни да представят това, така и фактът, че нещата, които се опитват да представят като доказателство само показват, че те дори не са взели насериозно изфабрикуването на цялата история", каза говорителят и добави: "Напълно сме убедени, че подобна атака не се е случвала".


