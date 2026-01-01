Светът посрещна 2026 година с пищни празненства и ярки пиротехнически ефекти

Лондонският кмет Садик Хан обяви новогодишните празненства в столицата на Великобритания за "най-великите в света“, след като 100 000 души се събраха по бреговете на река Темза. Знаковата лондонска кула Биг Бен отброи първите секунди на новата година.

В Южна Корея дронове създадоха светлинен образ на препускащ кон - животното символ на новата година по китайския зодиак.

Най-високата сграда в света Бурж Халифа в Дубай посрещна 2026 със зрелищно светлинно шоу.

Гръцката столица Атина отбеляза настъпването на новата година с безшумни фойерверки и светлинен спектакъл с дронове с цел да ограничи шумовото замърсяване в градска среда, но да запази празничната атмосфера.

Бразилският град Рио Де Жанейро посреща новата година на известния плаж Копакабана като се надява да подобри рекорда от 2024 за най-много празнуващи.

В Ню Йорк се спуска известното кристално кълбо на Таймс скуер, което тази година е осветено в цветовете на националния флаг по случай 250 годишнина на Съединените щати.



