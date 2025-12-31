Слави: Всички компромиси, които направих през изминалата година, бяха заради този момент
Всички компромиси, които направих през изминалата година, бяха заради този момент, защото безусловно вярвам, че оттук нататък България ще бъде пълноценен и пълноправен член на европейската общност - нещо, което ние всички абсолютно заслужаваме. Това написа във Фейсбук профила си лидерът на "Има такъв народ" (ИТН) Слави Трифонов.
