В новогодишно обръщение: Путин заяви, че Русия вярва в победата в Украйна ВИДЕО

В новогодишното си обръщение в сряда, руският президент Владимир Путин заяви, че страната му вярва в победа в Украйна, където руската армия нахлу преди почти четири години. Руското министерство на отбраната разпространи видеозапис на свален дрон с твърдението, че това е един от безпилотните апарати, използвани при украинска атака срещу официална резиденция на руския президент в Новгородска област.

В новогодишното си обръщение Путин призова руснаците да "подкрепят героите", които се бият в Украйна. "Вярваме във вас и нашата победа", заяви Путин. Москва продължава да твърди, че Украйна е изстреляла дрон срещу президентската резиденция край Валдайското езеро на около 400 км. от Москва. Във видеозапис, разпространен от руското министерство на отбраната, се описва подробно устройството на дрона, без да се коментира произхода му.

Върховният представител на ЕС за външната политика Кая Калас определи днес руските твърдение като "умишлено разсейване" с цел да провали реалния напредък към мир от страна на Украйна и нейните западни партньори. Пред Фокс нюз постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър подложи на съмнение руските обвинения. Неговото изявление идва ден, след като Русия обяви, че заради предполагаемото нападение ще втвърди позицията си в мирните преговори. Украйна категорично отрича да атакувала резиденция на Путин.

Киев ще преговаря със САЩ за разполагане на американски войски на своя територия в случай на мирно споразумение с Русия, заяви междувременно украинският президент Володимир Зеленски. А Русия продължи с ударите по цивилна инфраструктура. Над 170 хиляди домакинства в Одеса са без ток след масирана атака с дронове, започнала през нощта. Пострадали са шестима души, сред които три деца.