Шефът на БНБ Димитър Радев с официално изказване по повод въвеждането на еврото у нас

Управителят на БНБ Димитър Радев направи официално изказване по повод въвеждането на еврото в България. В него той заяви, че „еврото не е просто икономическо решение. То не е само валута. То е знак за принадлежност – че мястото ти не е в периферията, а в пространство на общи правила, доверие и отговорност. Знак, че усилието, което си положил, е било разпознато и прието“.

„Има моменти, които трудно се обясняват с числа, с анализи или с институционални формули. Моменти, в които се чува не позиция, а преживяване. Все по-често млади, високообразовани българи говорят за европейския път на България с вълнение, което не се учи и не се симулира – с увереност, която идва не от декларации, а от принадлежност. Преди няколко седмици присъствах на такъв разговор. Българин, израснал в Нидерландия и днес заемащ отговорна позиция в европейска институция, каза съвсем просто: „От малък се опитвах да убеждавам съучениците и приятелите си, че България е част от Европа. Не ме разбираха. Днес всички разбират“, заяви Радев.

„В тези думи нямаше поза. Имаше спокойствие и яснота. Днес думите „Добре дошла, България“ могат да се чуят и да се видят във Франкфурт, Брюксел, Люксембург и на още много места в Европа. Нашият отговор към приятелите ни там е кратък и ясен: „Благодаря, приятели. Ние сме си вкъщи“. Това не е протокол. Това е чувство“, допълни той.

По думите му българският лев винаги е бил повече от пари. „Името му идва от лъва – символ, който съпътства българската държавност от векове. Левът остава част от нашата история и от паметта на поколения българи. Никой не го отнема. Той просто заема своето място в разказа за страната ни – редом с марките, франковете и лирите на други европейски народи. Еврото не прекъсва този разказ. То го продължава. Българските букви, образите на Мадарския конник, на Свети Иван Рилски и на Паисий Хилендарски върху европейските пари казват ясно: ние не се отказваме от себе си. Ние заявяваме кои сме“, се казва още в изявлението.

„В последните дни този избор беше отбелязан и от Вселенския патриарх Вартоломей с онзи спокоен авторитет, който не съди, а разпознава значението на символите. Момент, който отразява уверено присъствие на България в Европа, духовна зрялост и уважение към собствената ѝ история. Не като отказ от идентичност, а като нейно уверено присъствие в по-широка общност. Този момент не изисква възторг. Той изисква яснота и спокойната увереност, че принадлежността, паметта и бъдещето могат да вървят заедно. "Боже, пази България!" Това пише на най-новите европейски монети и казва достатъчно, защото България е Европа и Европа е България", заключи Димитър Радев.












