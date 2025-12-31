Нова година без шумни фойерверки и заря: Как да празнуваме безопасно за животните

Как празнуваме в новогодишната нощ – обичайно обичаме да е по-шумно, често с пиротехника. Но какво е важно да знаем, за да бъде използването на пиратки и фойерверки безопасно, и какви са регулациите? В София и тази година Столичната община ще посрещне Новата година без традиционна заря.

За поредна година Столичната община ще организира официалните тържества по случай новата година без заря. Те ще бъдат със светлинни шоута, с дронове. Интересът към пиротехниката обаче остава висок.

"Призовавам всички, които ще посрещнат новата година с пиротехнически изделия, да се съобразяват внимателно кога, къде и как ги използват, да четат инструкциите и да бъдат внимателни", каза Дима Савова от Асоциацията на търговците на пиротехника в България.

Като пример Савова показа римска свещ – едно от най-популярните изделия:

"Римската свещ не се държи в ръка по време на използване. Поставя се в тръба или се закрепва на колче. На всяко изделие има подробни инструкции на български език и указания за безопасните разстояния", обясни експертът.

Относно регулациите тя уточни:

"Има ограничения при закупуването, както и часови диапазон за използване. В Столична община има разрешителен режим, който не важи в новогодишната нощ, но пак има ограничения – до 2 часа."

Съществуват и по-безшумни варианти.

"Има фонтани, по-безшумни пиробатерии, пукащи топчета за деца, бенгалски огън. В търговските обекти хората могат да се консултират", допълни Савова.

Последиците от силния шум обаче са сериозни за животните. В Спасителния център "Зелени Балкани" в Стара Загора д-р Руско Петров напомни за случай от началото на годината, когато над хиляда планински чинки пострадаха от фойерверки.

"Всички животни – диви и домашни, изпитват огромен стрес. Дивите животни започват да се блъскат в дървета и клони. Имаше и загинали гълъби в София след новогодишната заря", каза той.

Домашните любимци също страдат.

"Те са членове на нашите семейства и често дни наред след това продължават да са под стрес. В тези часове трябва да са близо до нас – гушнати, прегърнати", обясни д-р Петров.

Най-уязвими са птиците, които нощуват на големи струпвания.

"Ако в близост до дърво с десетки птици има силна пиротехника, има немалък шанс цялата колония да загине", предупреди той.

Според него са нужни ясни ограничения:

"Трябва да има регулация. Силната пиротехника да се извършва само от лицензирани фирми с обучени специалисти. Нека не забравяме – зад всеки празничен гърмеж стои живо същество, за което пиратката не е радост, а изпитание."

Как да празнуваме в новогодишната нощ? Хората имат избор, но животните нямат глас. Доброто настроение зависи от нас – и понякога може да бъде постигнато и без фойерверки.