Градският транспорт в София ще работи тази нощ

Градският транспорт в София ще работи тази нощ
На 31.12.2025 година от 23:30 ч. до 04:30 ч. на 01.01.2026 година се организира нощно движение на столичния градски транспорт по следните линии и на следните интервали:

Трамвайни линии:

№ 5 на 30 минути
№ 7 на 40 минути
№ 10 на 60 минути
№ 11 на 60 минути
№ 18 на 60 минути
№ 20 на 50 минути
№ 22 на 50 минути
№ 27 на 40 минути

Тролейбусни линии:

№ 1 на 50 минути
№ 2 на 50 минути
№ 7 на 50 минути;
№ 9 на 70 минути;

Автобусни линии:

№ 72 на 50 минути;
№ 73 на 75 минути;
№ 83 на 65 минути;
№ 85 на 70 минути;

Метро:

линии 1, 2 и 4 от 17 до 34 минути;
линия 3 на 20 минути.

#градски транспорт #София

