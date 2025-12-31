Градският транспорт в София ще работи тази нощ
На 31.12.2025 година от 23:30 ч. до 04:30 ч. на 01.01.2026 година се организира нощно движение на столичния градски транспорт по следните линии и на следните интервали:
Трамвайни линии:
№ 5 на 30 минути
№ 7 на 40 минути
№ 10 на 60 минути
№ 11 на 60 минути
№ 18 на 60 минути
№ 20 на 50 минути
№ 22 на 50 минути
№ 27 на 40 минути
Тролейбусни линии:
№ 1 на 50 минути
№ 2 на 50 минути
№ 7 на 50 минути;
№ 9 на 70 минути;
Автобусни линии:
№ 72 на 50 минути;
№ 73 на 75 минути;
№ 83 на 65 минути;
№ 85 на 70 минути;
Метро:
линии 1, 2 и 4 от 17 до 34 минути;
линия 3 на 20 минути.
Още по темата:
- » Ако пътувате с карта в София: Ето какви са промените около Нова година
- » Труп на жена е открит в изоставен трафопост на кв. „Надежда 1“ в София
- » С 30 000 по-малко навлизания на замърсяващи автомобили в „малкия ринг“ в столицата за декември
Коментирай
Най-четено от Общество
Голяма промяна с шофьорските книжки: Ето новите правила13:31 29.12.2025 | Общество
Бриджит Бардо, френската филмова икона, почина на 91-годишна възраст11:59 28.12.2025 | In Memoriam
Последно от Общество