  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: -1 / +2
Пловдив: -1 / +2
Варна: -2 / +2
Сандански: -1 / +0
Русе: -3 / +0
Добрич: -4 / -1
Видин: -2 / -1
Плевен: -2 / +1
Велико Търново: -3 / +0
Смолян: -9 / -7
Кюстендил: -4 / -3
Стара Загора: -3 / -1

"Добре дошла, България" грейна върху сградата на ЕЦБ във Франкфурт

  • Сподели в:
  • Viber
"Добре дошла, България" грейна върху сградата на ЕЦБ във Франкфурт
A A+ A++ A

ЕЦБ тества светлинна инсталация по повод присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 година.

Анимацията съдържа поздрав "Добре дошла, България" на всички официални езици на страните от еврозоната и визуално представяне на националната страна на българските евромонети от 50 цента, 1 и 2 евро.

Визуализацията ще бъде проектирана на южната фасада на централната сграда във Франкфурт от полунощ на 1 януари до 11 януари.




#ЕЦБ

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Брюксел
Последно от Брюксел

Всички новини от Брюксел »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите