Франция смята, че руският президент Володимир Путин няма доказателства, които да потвърждават, че атаката на украински дронове срещу неговата резиденция наистина е имало, пише Le Monde, позовавайки се на източник, близък до президента на Франция Еманюел Макрон.



"Продължаването и засилването на руските удари само по себе си е акт на неподчинение на мирната програма на президента Доналд Тръмп“, заявява източникът във вторник.



Отбелязва се, че няма никакви сериозни доказателства в подкрепа на сериозните обвинения, отправени от руските власти, дори и след кръстосана проверка на информацията с партньорите на Франция.



Източникът подчертава, че позицията на Кремъл противоречи на самата себе си по отношение на това, което всъщност се е случило.



Изданието показва и сателитна снимка на жилищния комплекс на Владимир Путин в Рощино, Новгородска област. Тя е направена през 2023 г.



Журналистите не са намерили снимки на резиденцията, направени непосредствено преди нападението, нито снимки на резиденцията след нападението.



Припомняме, че вчера, 29 декември, министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров обвини Украйна, че безпилотни самолети на Силите за отбрана са атакували резиденцията на Путин в Новгородска област. Лавров заплаши, че поради това Русия "ще преразгледа своята позиция в преговорите“.



Володимир Зеленски нарече твърденията за предполагаемо нападение над резиденцията на Путин "типична руска лъжа" и заяви, че Москва използва такива изявления, за да подкопае дипломатическите усилия за прекратяване на войната.



Президентът на САЩ Тръмп заяви, че Путин му е разказал за тази "атака“ по телефона. Съдейки по контекста на изявлението, изглежда, че Тръмп вярва на Русия, че нападението наистина е имало.