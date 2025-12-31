Световните звезди, с които се сбогувахме през 2025

През 2025 година светът на изкуството понесе редица тежки загуби, като броят на отишлите си от този свят знаменитости нарастваше трагично с напредването на времето. Началото на годината беше белязано от опустошителните новини за смъртта на Мишел Трахтенберг, Дейвид Линч и Джийн Хекман. През юли ни напусна голямата рокзвезда Ози Озбърн. Декември донесе шокиращата вест за смъртта на Роб Райнър и съпругата му. Ето кои знаменитости ни напуснаха през 2025 година:

Робърт Редфорд

Актьорът почина на 89-годишна възраст на 16 септември в планинския си дом в Сънданс, Юта. Носителят на „Оскар“ беше известен с ролите си във филми като „Бъч Касиди и Сънданс Кид“, „Ужилването“, „Всички хора на президента“ и „Естественият“. Синди Бъргър, председател и главен изпълнителен директор на „Роджърс и Коуен Пи Ем Кей“, съобщи за списание „Пийпъл“, че той е починал „на мястото, което обичаше, заобиколен от тези, които обичаше“. Редфорд остави след себе си съпругата си Сибил Сзагърс и две от децата си – Шона и Ейми.

Даян Кийтън

Семейството на носителката на „Оскар“ съобщи, че Даян е починала на 79-годишна възраст на 11 октомври в Калифорния. Най-известна с ролята си в „Ани Хол“, тя участва и във филми като трилогията „Кръстникът“, „Бащата на булката“ и „Клубът на първите съпруги“. Наследници на актрисата са дъщеря ѝ Декстър и синът ѝ Дюк.

Роб Райнър и Мишел Сингър Райнър

На 14 декември обичаният актьор и режисьор беше открит мъртъв заедно със съпругата си Мишел Сингър Райнър в дома им в Лос Анджелис. Впоследствие беше потвърдено, че синът им Ник е арестуван и обвинен в тяхното убийство. Роб, на 78 години, направи своя пробив като актьор в ситкома от 70-те „Всички в семейството“ и имаше епизодични роли във „Вълкът от Уолстрийт“, „Безсъние в Сиатъл“ и „Ново момиче“. Може би по-известен с режисьорската си кариера, той стои зад филми като „Когато Хари срещна Сали...“, „Това е Спинал Тап“, „Остани до мен“, „Принцесата булка“, „Мизъри“ и „Няколко добри мъже“.

Ози Озбърн

Фронтменът на „Блек Сабат“ и риалити звезда почина на 76-годишна възраст на 22 юли. „Той беше със семейството си, заобиколен от любов. Молим всички да уважат личното ни пространство в този момент“, обяви семейството на Ози. На 5 юли рок звездата изнесе прощален концерт с „Блек Сабат“ в Бирмингам, който включваше видео трибюти и изпълнения на други рок легенди като „Металика“ и „Гънс Ен’ Роузис“ в чест на емблематичната кариера на Ози.

Джийн Хекман

Носителят на „Оскар“ и съпругата му от 30 години, Бетси Аракауа, бяха открити мъртви в дома си в Ню Мексико на 26 февруари, заедно с едно от кучетата им. На 7 март властите разкриха, че Бетси е починала от хантавирус (грипоподобен вирус, свързан с екскременти от гризачи), докато Джийн е починал седмица по-късно от комбинация от тежко сърдечно заболяване, високо кръвно налягане и напреднала форма на болестта на Алцхаймер. Джийн беше най-известен с ролите си на Попай Дойл във „Френската връзка“, шериф Литъл Бил Дагет в „Непростимо“, Лекс Лутър в „Супермен“ (1978), Роял Тененбаум в „Семейство Тененбаум“ и треньора в „Хузиърс“.

Мишел Трахтенберг

Актрисата беше намерена мъртва в апартамента си в Ню Йорк на 26 февруари на 39-годишна възраст. На 16 април главният медицински експерт на Ню Йорк потвърди, че причината за смъртта на Мишел е усложнение от захарен диабет. Тя е най-известна с ролите си в телевизионни сериали като „Клюкарката“, „Бъфи, убийцата на вампири“ и „Приключенията на Пийт и Пийт“, както и във филми като „Хариет Шпионката“, „Отново на 17“ и „Ледената принцеса“.

Вал Килмър

Актьорът почина от пневмония на 65-годишна възраст на 1 април, както съобщи дъщеря му Мерцедес за „Ню Йорк Таймс“. Тя сподели, че преди това той е бил диагностициран с рак на гърлото през 2014 г., но се е възстановил. Кариерата на Вал включва емблематични роли във филми като „Топ Гън“, „Батман завинаги“, „Вратите“ и „Жега“, като последната му поява на екрана беше в „Топ Гън: Маверик“ през 2022 г. На 2 април неговият колега от „Топ Гън“, Антъни Едуардс, каза пред „Пийпъл“: „Вал Килмър, в своя живот на артист, създаде творчество, което докосна толкова много хора в толкова много медии. Надявам се да е намерил покой.“

Ди’Анджело

Соул легендата почина в Ню Йорк на 14 октомври, след като тайно се е борил с рак на панкреаса. Роден като Майкъл Юджийн Арчър, пионерът на неосоула беше на 51 години, когато си отиде от този свят. Семейството му потвърди смъртта му в изявление за „Варайъти“: „Натъжени сме, че той може да остави само скъпи спомени на семейството си, но сме вечно благодарни за наследството от изключително вълнуваща музика, което оставя след себе си. Молим ви да уважите личното ни пространство в този труден момент, но каним всички вас да се присъедините към нас в скръбта по неговата загуба, като същевременно празнувате дарбата на песента, която той остави на света.“ Ди’Анджело остави след себе си двама сина и една дъщеря – Майкъл Арчър-младши, Мороко и Имани.

Дейвид Линч

Семейството на Дейвид публикува изявление на 16 януари, с което обяви смъртта му: „С дълбоко съжаление ние, неговото семейство, съобщаваме за кончината на човека и твореца Дейвид Линч. Ще бъдем благодарни за уединение в този момент. Сега в света има голяма дупка, след като той вече не е с нас. Но, както той би казал: „Гледайте поничката, а не дупката.“ Денят е прекрасен, със златно слънце и синьо небе до безкрай.“ Известен със създаването на телевизионния сериал „Туин Пийкс“, както и с режисирането на филми като „Мълхоланд Драйв“, „Синьо кадифе“ и „Човекът слон“, Дейвид почина на 78-годишна възраст. Той остави след себе си четирите си деца: Дженифър Линч, Остин Джак Линч, Райли Линч и Лула Линч.

Брижит Бардо

Легендарната френска актриса почина на 91-годишна възраст, както съобщи фондация „Брижит Бардо“ в изявление, споделено с френската информационна агенция АФП. В него се посочва: „Фондация „Брижит Бардо“ с огромна тъга съобщава за смъртта на своята основателка и президент, мадам Брижит Бардо, световноизвестна актриса и певица, която избра да се откаже от престижната си кариера, за да посвети живота и енергията си на хуманното отношение към животните и на своята фондация“. Времето и мястото на смъртта на Брижит не бяха уточнени, но тя остави след себе си своя отчужден син Никола-Жак Шарие.

Хълк Хоган

Бившият професионален кечист почина на 71-годишна възраст на 24 юли. От Световната федерация по кеч споделиха в изявление за списание „Пийпъл“: „Световната федерация по кеч с тъга научи, че членът на Залата на славата Хълк Хоган е починал. Една от най-разпознаваемите фигури в поп културата, Хоган помогна на федерацията да постигне световно признание през 80-те години на миналия век“.

Джорджо Армани

Италианският моден дизайнер почина на 91-годишна възраст на 4 септември, заобиколен от близките си, както съобщи модната му къща „Армани“ в прессъобщение. Служителите и семейството на Джорджо също споделиха изявление, в което се казва: „В тази компания винаги сме се чувствали като част от едно семейство. Днес, с дълбока емоция, усещаме празнината, оставена от този, който основа и отгледа това семейство с визия, страст и всеотдайност. Но именно в неговия дух ние, служителите и членовете на семейството, които винаги сме работили рамо до рамо с г-н Армани, се ангажираме да защитим това, което той е изградил, и да продължим да развиваме компанията му в негова памет, с уважение, отговорност и любов.“

Джими Клиф

Легендата на реге музиката почина на 81-годишна възраст на 24 ноември вследствие на припадък, последван от пневмония. Новината беше съобщена от съпругата му Латифа Чеймбърс в публикация в „Инстаграм“. „Благодарна съм на неговото семейство, приятели, колеги артисти и сътрудници, които споделиха пътя му с него. Към всички негови фенове по света, моля, знайте, че вашата подкрепа беше неговата сила през цялата му кариера“, гласи част от текста. „Джими, скъпи мой, почивай в мир. Ще следвам желанията ти. Надявам се всички да уважите личното ни пространство в тези трудни времена.“

Ейс Фрейли

Основателят и китарист на групата „Кис“, който по-късно се насочи към солова кариера, почина на 74-годишна възраст на 16 октомври в Морис Таун, Ню Джърси. Смъртта му настъпи след падане в дома му; семейството му сподели в изявление: „Ние сме напълно съкрушени и с разбито сърце. В последните му мигове имахме щастието да го обградим с любов, грижа, мирни думи, мисли, молитви и намерения, докато напускаше този свят. Ние ценим всичките му най-хубави спомени, неговия смях и празнуваме силата и добротата, които той даряваше на другите. Мащабът на неговата смърт е епичен и надхвърля всяко разбиране. Като размишляваме върху всичките му невероятни постижения в живота, споменът за Ейс ще продължи да живее вечно!“

Сали Къркланд

Носителката на „Златен глобус“ и номинирана за „Оскар“ почина на 84-годишна възраст на 11 ноември. Доминик Фрийзън, публицист в „Бридж енд Тънъл Комюникейшънс“, сподели пред „Пийпъл“, че Сали „е починала мирно, трогната от огромната вълна от обич, която получи от цял свят. Тя остави след себе си едно изключително наследство и забележителна творба, която ще продължи да вдъхновява“. Тя е най-известна с главната си роля във филма „Анна“ от 1987 г., но през живота си е участвала в над 250 филма и телевизионни продукции, включително „Джон Ф. Кенеди“ от 1991 г. и „Брус Всемогъщият“ от 2003 г.

Питър Грийн

Най-известен с ролите си в „Маската“ и „Криминале“, актьорът бе намерен мъртъв на 60-годишна възраст в апартамента си в Ню Йорк на 12 декември, както потвърди мениджърът му Грег Едуардс. Грег заяви пред „Ен Би Си Нюз“: „Никой не играеше лошите по-добре от Питър. Но той имаше и нежна страна, която повечето хора никога не са виждали, и сърце, голямо колкото злато.“

Майкъл Мадсън

Актьорът от „Кучета в резерв“ и „Убий Бил“ почина на 67-годишна възраст, след като на 3 юли беше намерен в безсъзнание в дома си в Малибу. В изявление на мениджърите на Мадсън, Смит и Сюзън Ферис, както и на неговата публицистка Лиз Родригес, те казаха: „През последните две години Майкъл Мадсън направи невероятна работа с независими филми, включително предстоящите игрални филми „Пътят на възкресението“, „Концесии“ и „Готварска книга за южняшки домакини“, и наистина очакваше с нетърпение следващия етап в живота си. Майкъл също така се готвеше да издаде нова книга, озаглавена „Сълзи за моя баща: мисли и стихове на един извън закона“, която в момента е в процес на редактиране.“ В изявлението се продължава: „Майкъл Мадсън беше един от най-емблематичните актьори в Холивуд, който ще липсва на много хора.“



