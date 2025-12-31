  • Instagram
Без ПОС терминали, банкомати и онлайн плащния двечера


Заради приемането на еврото като официална валута в страната, в последния ден на 2025-а и в новогодишната нощ ще има затруднения с плащането онлайн.

За няколко часа няма да работят ПОС терминалите и банкоматите заради техническо прекъсване, свързано с настройването на банковите системи за преминаване към еврото. Ще се наложи плащанията да бъдат извършвани само в брой.

Наличностите по банковите сметки ще бъдат превалутирани автоматично от левове в евро, а IBAN на сметките ще остане същият, поради което не се изисква никаква предварителна подготовка или действия от страна на клиентите.

