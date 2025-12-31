София посреща Новата година с концерт на "Княз Александър I"

Тази вечер ще се състои Новогодишният празничен концерт на площад "Княз Александър I" в София.

От Столичната община подготвят светлинно шоу за новогодишния концерт, но няма да има заря и призоваха столичани да се въздържат от използването на пиротехника. За сигурността на посетителите ще следи СДВР. Повече подробности даде началникът на сектор масови мероприятия главен инспектор Иван Георгиев.

"От около 19 ч. пътното движение по булевард "Цар освободител", в участъка от площад "Независимост" до улица "Раковска", както и прилежащите улици към булеварда ще бъде преустановено, като пропускането на зрители ще започне след 20:30 ч. през 6 контролно-пропускателни пункта, които ще бъдат обособени. Също така освен въздухопалателните средства, т. нар. дронове, които ще участват за светлинното шоу, няма да се разрешава издигането на други въздухопълвателни средства", обясни Георгиев.

За доброто настроение на публиката в новогодишната нощ на концерта от 21:30 ч. вечерта на площад "Княз Александър I" ще се погрижат множество изпълнители, сред които група "Сигнал", Ирина Флорин и Николай Славеев. Концертът ще бъде открит от "Мери Бойс Бенд".

"Много съм щастлива, че "Мери Бойс Бенд" за първи път въобще в 30-годишната си история ще свири на площада в София. "Мери Бойс Бенд" ще свири музика от всички тези години. Ще чуете и "Непознати улици", "Дългият път към дома", "Само за теб", каза Мария Мутафчиева от групата.