  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: -1 / +2
Пловдив: -1 / +2
Варна: -2 / +2
Сандански: -1 / +0
Русе: -3 / +0
Добрич: -4 / -1
Видин: -2 / -1
Плевен: -2 / +1
Велико Търново: -3 / +0
Смолян: -9 / -7
Кюстендил: -4 / -3
Стара Загора: -3 / -1

Ресто в евро: Създадоха онлайн калкулатор

  • Сподели в:
  • Viber
Ресто в евро: Създадоха онлайн калкулатор
A A+ A++ A

Мобилни приложения ще помагат на хората в едномесечния период през януари, когато в магазините ще може да се плаща в брой както с левове, така и с евро, предаде БНТ.

Най-голямото притеснение сред клиентите е какво ресто ще получат в единната европейска валута, когато плащат с левове.

В същото време търговците са обезпокоени дали ще имат достатъчно налични евробанкноти и дали самите те няма да допускат грешки при превалутирането на рестото.

Притесненията около сметките карат Красимир Киряков от Бургас да създаде онлайн калкулатор в помощ на гражданите, след като самият той се притеснява дали няма да бъде подведен при връщане на ресто в евро, когато плаща с левове.

Сайтът "restoeu.online" е напълно безплатен и можете да влезете бързо и лесно от телефона, без излишни реклами“.

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Финанси
Последно от Финанси

Всички новини от Финанси »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите