Зеленски готов за среща с Путин, преговаря с Тръмп за американски войски в Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви пред медиите, че Киев обсъжда с Вашингтон евентуално разполагане на американски войски в Украйна, като част от гаранциите за сигурност, предаде "Ройтерс".

Зеленски подчерта, че това решение ще зависи единствено от американския лидер. Държавният глава обяви това, докато отговаряше на журналистически въпроси в чат в WhatsApp, съобщава и "Укринформ".

В отговор на въпроса дали американците планират да разположат войските си в Украйна като част от гаранциите за сигурност - на демаркационната линия или на границата, Зеленски заяви:

"Това може да бъде потвърдено, честно казано, от президента на Съединените американски щати. Това са войските на Съединените щати и затова именно Америка взема такива решения. Разбира се, ние обсъждаме това с президента Тръмп и с представители на коалицията", визира той и западните държави от ЕС заедно с Великобритания, които подпомагат Украйна.

Зеленски добави, че Украйна би искала да види американски войски на своя територия като гаранция за сигурност. Според президента това би била силна позиция по отношение на гаранциите за сигурност.

Белият дом не коментира въпроса за изпращането на американски войски в Украйна при евентуално мирно споразумение с Русия, допълва "Ройтерс".

Зеленски заяви още, че е готов да се срещне с Путин, въпреки дълбоката липса на взаимно доверие, която подчерта в понеделник.

"Казах на президента Тръмп и на европейските лидери, че съм готов за всякакъв формат на среща с Путин. Не се страхувам от никакъв формат... Основното е руснаците да не се страхуват", коментира той.

В понеделник Русия обвини Киев, че е атакувал президентска резиденция в Новгородска област с 91 дрона с голям обсег, всички от които е прихванал, а украинската страна отрича това и вини Москва в желание да провал преговорите за мир. Русия вини Украйна в същото и предупреди, че нападението ще се отрази на преговорната й позиция.

Според руската страна атаката срещу резиденцията на Путин цели да осуети мирните преговори и по-специално - усилията на Тръмп за постигане на мирно споразумение и край на войната.

Атаката беше няколко часа след преговорите между Зеленски и Тръмп в имението му във Флорида, а след разговора в неделяамериканският президент заяви в неделя, че са "може би много близо" до споразумение за прекратяване на войната, въпреки че остават някои "трънливи" въпроси, свързани с териториите.

Тръмп беше по-предпазлив от Зеленски по отношение на гаранциите за сигурност, но каза, че са на 95% от пътя към такова споразумение и че очаква европейските страни да "поемат голяма част" от тези усилия с подкрепата на САЩ, цитира го "Ройтерс".

