Бившият съветник в украинската президентска администрация Олексий Арестович заяви, че целта на скорошната атака на украинските въоръжени сили в Новгородска област не е била руската президентска резиденция, а специален обект за командване на стратегически ядрени сили.

Той нарече атаката опит за удар срещу "светая светих“ и отбеляза, че според доктрината това може да е основание за ядрен отговор.

„Това не е просто резиденция; това е специален обект на Руската федерация, предназначен да командва руските въоръжени сили в случай на ядрена война. Все едно някой е атакувал Air Force One – президентския самолет на САЩ. Това е специално съоръжение, цял град с външни конструкции, подземни съоръжения и комуникационни центрове“, твърди Арестович в своя YouTube канал.

Той добави, че украинските дронове е трябвало да ударят комуникационните центрове на съоръжението, но са били прехванати.

„Защо руснаците са толкова възмутени? Защото това е удар по командния център на ядрената триада и въоръжените сили на Руската федерация като цяло в специален период – по време на мащабна война. Тоест, това е атака срещу "светая светих". А според руската ядрена доктрина и ядрената доктрина на всяка държава с ядрени оръжия, това е претекст за ядрен отговор“, подчерта бившият съветник на украинската президентска администрация.

Арестович отбеляза, че е извършена „грандиозна провокация“ срещу посредничеството на президента на САЩ Доналд Тръмп в уреждането на конфликта и американският лидер „изглежда като напълно дискредитиран джентълмен в тази ситуация“, тъй като е неспособен да осигури преговори без провокации.

Киев твърди, че не е имало нападение, а твърденията за опит за удар по резиденцията на Путин са необходими, за да се оправдаят по-нататъшни руски атаки срещу Украйна. Това се подкрепя както от президента на страната, така и от украинския външен министър Андрий Сибиха, които заявиха, че „руските манипулации“ целят да подкопаят процеса на преговори.

Олексий Арестович е критик на настоящото украинско управление и живее извън страната.

На 1 май 2025 г. президентът Володимир Зеленски наложи персонални санкции срещу Арестович. Те включват замразяване на активи, отнемане на държавни отличия и забрана за разпространение на негово медийно съдържание на територията на Украйна. Арестович е обект на наказателни производства в Украйна (включително за лъжесвидетелстване и пропаганда на насилие) и е обявен за международно издирване от Русия, където е включен в списъка на „терористи и екстремисти“.

Той остро критикува стратегията на Украйна във войната, като през 2025 г. представи собствен „мирен план“. Този план включва сценарий за прекратяване на огъня по модела на „двете Германии“ (ФРГ и ГДР), което би означавало временно оставяне на окупирани територии под руски контрол в замяна на гаранции за сигурност за останалата част от Украйна.

Арестович е бивш служител в Главното разузнавателно управление на Украйна и основател на школата по мислене „Апейрон“.

В началото на руската инвазия през 2022 г. той беше основен говорител на Офиса на президента, известен с успокояващите си прогнози, преди да подаде оставка през януари 2023 г., напомнят от факти.бг.