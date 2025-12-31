Магнитни бури през ЯНУАРИ 2026 г. по дни и часове
Геомагнитните смущения не са само научна статистика, а имат реално отражение върху ежедневието:
- нарушения в радиокомуникациите, особено в северните райони
- краткотрайни смущения в GPS точността, важни за авиация, навигация и логистика
- повишено натоварване на електропреносните мрежи
- засилени полярни сияния в по‑високите географски ширини
- физиологични реакции при чувствителни хора — главоболие, умора, безсъние, колебания в кръвното налягане
Макар България да не е в зоната на най-силните ефекти през януари 2026-а, в страната ще се усещат косвени влияния, особено при по-силни и продължителни бури като тези на 9, 17 и 18 януари.
Януари 2026 попада в период на повишена слънчева активност,тъй като е в пика на 25‑ия слънчев цикъл. Това означава:
- повече слънчеви изригвания
- по-чести коронални изхвърляния на маса (CME)
- по-силни взаимодействия между слънчевия вятър и магнитосферата на Земята
Защо е важно да се знаят опасните дати на магнитните бури
Пренебрегването на магнитните бури може да доведе до обостряне на хронични заболявания, влошаване на здравето и дори до извънредни ситуации поради загуба на концентрация.
За здравите хора бурите могат да бъдат и стрес, който се натрупва незабелязано, но след това се проявява под формата на понижен имунитет и енергия.
Календарът на магнитните бури ви помага да планирате по-добре важни дела, пътувания, спортни дейности и просто да избягвате ненужни рискове. През тези дни трябва да бъдете особено внимателни как се чувствате и да сведете до минимум стреса.
Учените отбелязват, че дългосрочните прогнози могат да претърпят промяна поради внезапни слънчеви изригвания, затова е важно да следите за актуализации в специализираните сайтове.
Календар на магнитните бури през м. януари 2026 г. до дати и часове по EEST:
Дата
0:00
3:00
6:00
9:00
12:00
15:00
18:00
21:00
01 ян.
3
3
3
3
3
3
3
3
02 ян.
3
3
3
3
3
3
3
3
03 ян.
3
3
3
3
3
3
3
2
04 ян.
2
2
2
2
2
2
2
2
05 ян.
2
2
2
2
2
2
2
2
06 ян.
2
2
2
2
2
2
2
2
07 ян.
2
2
2
2
2
2
2
2
08 ян.
2
2
2
2
2
2
2
5
09 ян.
5
5
5
5
5
5
5
3
10 ян.
3
3
3
3
3
3
3
2
11 ян.
2
2
2
2
2
2
2
4
12 ян.
4
4
4
4
4
4
4
4
13 ян.
4
4
4
4
4
4
4
4
14 ян.
4
4
4
4
4
4
4
2
15 ян.
2
2
2
2
2
2
2
2
16 ян.
2
2
2
2
2
2
2
5
17 ян.
5
5
5
5
5
5
5
5
18 ян.
5
5
5
5
5
5
5
4
19 ян.
4
4
4
4
4
4
4
4
20 ян.
4
4
4
4
4
4
4
3
21 ян.
3
3
3
3
3
3
3
3
22 ян.
3
3
3
3
3
3
3
2
23 ян.
2
2
2
2
2
2
2
2
24 ян.
2
2
2
2
2
2
2
2
25 ян.
2
2
2
2
2
2
2
4
26 ян.
4
4
4
4
4
4
4
4
27 ян.
4
4
4
4
4
4
4
3
28 ян.
3
3
3
3
3
3
3
3
29 ян.
3
3
3
3
3
3
3
2
30 ян.
2
2
2
2
2
2
2
1
31 ян.
1
1
1
1
1
1
1
1
Индекс на нивата на геомагнитната активност:
Интензитетът на магнитната буря е важен параметър, който може да варира от незначителен до много силен. За да се оцени нейният мащаб, се използват специални скали – петстепенната (индекс G) и осемстепенната (K-индекс).
K-индексът отразява колебанията в земното магнитно поле, измервани от обсерватории по света. Стойностите му са между 0 и 9, където 0 означава пълно спокойствие, а 9 – изключително мощна буря, способна да наруши работата на електронни и комуникационни системи.
Този индекс е полезен не само за учени и метеоролози, но и за чувствителни хора, които могат да планират деня си според геомагнитната активност. Освен това той се използва за прогнозиране на възможни проблеми в работата на сателити, радиовръзки, енергийни мрежи, а също и в авиацията и навигацията, където магнитните смущения могат да повлияят на точността на уредите.
Проследяването на К-индекса помага да се разберат по-добре циклите на слънчевата активност и тяхното въздействие върху Земята, което е от значение за науките като астрофизика и геомагнетизъм.
1 – Без значими смущения
2 – Незначителни смущения
3 – Слаба буря
4 – Лека буря
5 – Умерена буря
6 – Силна буря
7 – Много силна буря
8 – Екстремна буря
Какво е геомагнитна буря?
Магнитната буря е временно смущение в магнитното поле на Земята. Тя възниква поради изригвания на Слънцето и свързаните с тях явления.
На Слънцето понякога се случват мощни изхвърляния на плазма и магнитни полета. Те се наричат междупланетни изхвърляния на коронална маса. Съществуват и специфични области на границата между потоците на слънчевия вятър с различна скорост, които също могат да повлияят на Земята. Когато тези структури достигнат нашата планета, те взаимодействат с нейното магнитно поле и се случва следното:
· Нарастването на налягането на слънчевия вятър свива магнитното поле на Земята.
· Магнитното поле на слънчевия вятър се сблъсква с магнитното поле на Земята и му предава допълнителна енергия.
· В резултат на това в магнитното поле на Земята се засилва движението на плазмата и се увеличава електричеството.
· Заради това могат да възникнат различни проблеми с радиовръзките и навигацията; с токове, които могат да нарушат работата на електрическите мрежи; и полярни сияния, които могат да се видят дори на по-ниски географски ширини.
Честотата на магнитните бури зависи от цикъла на слънчевата активност: когато на Слънцето има много петна и изригвания, бурите се случват по-често.
Как магнитите бури влияят върху хората?
Не всеки е еднакво чувствителен към магнитни бури, но някои симптоми са често срещани:
· Главоболие
· Виене на свят
· Мигрена
· Гадене
· Повишаване или понижаване на кръвното налягане
· Обща слабост
· Сънливост
· Нарушение на съня
· Бърза умора
· Нарушена концентрация и производителност
· Раздразнителност
· Апатия
· Повишена емоционалност
· Остра реакция на различни ситуации
· Агресия
· Промени в настроението
· Обостряне на хронични заболявания
· Влошаване на концентрацията
· Особено уязвими са хората със сърдечно-съдови заболявания, метеочувствителните хора, бременните жени и децата.
За да се сведе до минимум въздействието на магнитните бури, лекарите съветват:
· Спете достатъчно – поне 7-9 часа на ден
· Пийте повече чиста вода – това помага за поддържане на нормално кръвообращение
· Хранете се нормално, добавете витамини и минерали към диетата си чрез повече зеленчуци и плодове
· Намалете количеството кафе и кофеинови напитки, не злоупотребявайте с енергийни напитки
· Струва си да се откажете от алкохола и нездравословната храна, която натоварва тялото
· Избягвайте стреса – не планирайте важни неща в опасни дни
· Не влизайте в конфликти, избягвайте спорове
· Намалете времето, прекарано в използване на джаджи – електрониката натоварва още повече нервната система по време на геомагнитна буря
· Избягвайте тежък физически труд и психически стрес
· Проветрявайте добре стаята и прекарвайте повече време на открито
· Следете кръвното си налягане и приемайте лекарствата, предписани от Вашия лекар