Откриха младия мъж, изчезнал в района на Витоша
Издирваният 22-годишен мъж в района на планина Витоша е открит. Към момента той е контактен и в състояние, което му позволява да се придвижва, съобщават от службата за спешна помощ „Търсене и Спасяване - България“.
Предстои медицински екип да извърши преглед и да направи оценка на здравословното му състояние.
В спасителната операция участваха екипи на „Търсене и Спасяване - България“, Планинската спасителна служба, както и структури на Столичната дирекция на вътрешните работи.
