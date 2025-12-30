  • Instagram
Откриха младия мъж, изчезнал в района на Витоша

Откриха младия мъж, изчезнал в района на Витоша

„Търсене и Спасяване - България“
Издирваният 22-годишен мъж в района на планина Витоша е открит. Към момента той е контактен и в състояние, което му позволява да се придвижва, съобщават от службата за спешна помощ „Търсене и Спасяване - България“.

Предстои медицински екип да извърши преглед и да направи оценка на здравословното му състояние.

В спасителната операция участваха екипи на „Търсене и Спасяване - България“, Планинската спасителна служба, както и структури на Столичната дирекция на вътрешните работи.

