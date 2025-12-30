  • Instagram
Борисов: Портфейлът на държавата набъбна с над 10 млрд. лв.

Борисов: Портфейлът на държавата набъбна с над 10 млрд. лв.
Над 10 милиарда лева повече са влезли в държавната хазна спрямо миналата година. Това обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в социалните мрежи, като публикува видео с отчет за работата на правителството в оставка.

По думите му, за първи път от години парите не изтичат, а влизат в портфейла на държавата, благодарение на сериозен удар по контрабандата и сивия сектор.

„Постигнахме рекордна събираемост през 2025 г. само за 11 месеца. Това означава повече средства за пенсии, заплати и инвестиции, а не за схеми и чадъри“, заявява Борисов.

Лидерът на ГЕРБ подчертава, че резултатите са пряко следствие от по-строг контрол и целенасочени действия срещу нелегалната икономика, като добавя, че това дава реална възможност държавата да инвестира повече в хората и ключовите сектори.




#Бойко Борисов

