Хороскопът за 2026 г. на АЛЕНА, който тя състави приживе

Малко преди да почине, астроложката Светлана Тилкова-Алена изготви годишен хороскоп за представителите на всички зодии, пише bgdnes.bg. Вижте какво ще ви зарадва през 2026 година, как да не се поддавате на лошите черти от характера си и какви успехи ви очакват:

ОВЕН

За вас, подвластни на огнения Овен, 2026-а е трудна и противоречива година. В Годината на Слънцето отново огънят ще разгаря отношенията ви. Почти през цялата година сте подвластни на съдбовно подчинение, за да се научите на такт, сговорчивост и търпение, което е различно от колебливост. Колцина от вас ще успеят, е под въпрос. Към края на годината времето на търпението и често примирението приключват. Превръщате се, с малки изключения, във впечатляващо общителни хора, докато някой не ви ядоса така, че да замъгли съзнанието ви и вулканът на вашия гняв е готов да изригне. Амбицията ви е заложена по рождение, но често ви е трудно да преценявате правилно дали мечтаните начинания са по силите ви. Както сте мнителни, така сте склонни да се предоверявате. Обградени сте от хора, на които искате да разчитате, но рядко ще имате вярната преценка за тях и обичайно сами ще си творите проблемите. Съдбата ще ви поднася разочарования, когато се налага да анализирате събитията на работното място и в личните отношения, но ви помага да избегнете трудно поправимите грешки. В средата на лятото ще осъзнаете, че е във ваша полза да смените средата си, но дали ще съумеете да се обградите с полезните ви хора, зависи от вашата прозорливост. Бъдете внимателни през февруари, юли и октомври, когато сами може да се провалите заради ината си, нежеланието да се вслушвате в съвети, множеството трудности по пътя ви, както и изявената ви емоция, която на моменти е по-силна от разума.

ТЕЛЕЦ

През 2026 година живителната енергия на Слънцето, властелина на годината, ви помага да се изявявате като умерени, праволинейни и изключително издръжливи хора. От вас зависи да бъдете галеници на съдбата и да вървите напред и нагоре. В началото на годината общувате с лекота, създавате нови приятелства, партньорства, отношения, но не прибързвайте да се доверявате, за да избегнете разочарованията. Стабилни сте, факт, но не бива да допускате крайности в поведението си само защото имате енергия в излишък. Така печелите врагове, а не възторжени поклонници. На моменти се инатите, а Слънцето изисква от вас такт, умереност, контрол на емоциите, които може да се окажат препъникамък пред вашите планове. Работа до изнемога и съсипваща здравето ви преумора са причина често да сте нервни и да търсите виновници, на които да излеете гнева си. Допуснете ли професионален провал, ще страдат психиката и здравето ви. Възможни са срещи с хора от вашето минало и дори от детските ви години, към които не изпитвате добри чувства. Миналото няма да стане ваше настояще, тъй че ви съветвам да ги потиснете, ако все още тормозят душичката ви и повлияват поведението, за да не създадете трудни за разрешаване лични и делови проблеми. Съобразите ли се с предупрежденията, годината ви позволява да постигнете върхове в своето развитие. Забравете желанието за мъст, знам, че помните с десетилетия и търпеливо чакате своя миг, но все пак простете.

БЛИЗНАЦИ

Като червена нишка през 2026 година ви следва категоричният отказ да правите каквито и да било компромиси, свързани с вашата житейска философия. Който държи на вас, ще ви приеме такива, каквито сте. В противен случай пътищата ви, делови и лични, вървят в различни посоки. Често ще прекалявате с желанието си да сте полезни и забравяте, че е нужно да щадите себе си, за да не падне цялата ви естествена защита, след което е лесно да бъдете наранени, а по-лабилните от вас и разболени. Типично за вас ще предприемате необмислени промени, пътувания, ще прахосвате пари за какво ли не, за да изпъкнете пред околните, след това ще мислите как да кърпите бюджета си. В същото време сте склонни да отказвате да давате пари за неотложни потребности в семейството си или ваши лични, ако сте харчили, без да питате близките си, заради характерния ви егоцентризъм. През първата половина на годината сте склонни да се впускате в рисковани начинания, защото отказвате да анализирате направените ви предложения и да прецените дали си струва да се захващате с тях. Трудностите ви следват ежедневно, дори и в добрите за вас месеци. През цялата година се осланяйте на рутината, на умереност в думите и действията, на готовност за компромиси, които са гаранция, че ще получите подкрепа. Този е пътят към успеха. В противен случай вашите близки, приятели и колеги ще ви отмъстят, като ви изоставят точно когато имате нужда от техния съвет и от подадената им ръка. Бъдете почтени в думите и делата си.

РАК

През 2026-а вие, родените в Рак, правите впечатление на неспокойни хора, устремени към интересна цел, към движение и разнообразие. Дошъл е моментът поне частично да се отърсите от своите предразсъдъци, което ще е трудна, по-скоро неосъществима цел. Ще бъдете подвластни на чести професионални разочарования, последвани от депресии, заради прекалената ви чувствителност и принудени да сменяте или целите си, или своята работа, което ще доведе до загуба на доверие в мнозина от вас. Ще се разкъсвате между нежеланието ви да правите компромиси и необходимостта да го сторите. Необходими са ви умереност, постоянство и отговорност, качества, които притежавате. Тези от вас, които не успеят да надмогнат ината и характерната си себичност, ще изживеят неспокойна и проблемна година. Време е да отсеете хората, на които държите, от другите, с които вървите в различни посоки. Многото задължения неусетно ви изтощават, но емоциите и задоволството от постигнатото ви пречат да го осъзнаете. В желанието си да блеснете пред себе си и пред околните ще си създадете здравословни проблеми. Трусовете в личен и професионален план трудно могат да бъдат преодолени бързо. Ако отчаянието от създалата се ситуация бъде преодоляно, имате шанс за ново развитие в живота, но това зависи от достойнството да осъзнавате и да признавате грешките си.

ЛЪВ

От първия ден на 2026 година управителят на вашия знак - Слънцето, и властелин на годината ви зарежда с неизчерпаема енергия, превръща ви в независими до фанатизъм личности, които с цената на всичко се стремят да извоюват и защитят свободата си, ако имат усещането, че нещо или някой ги ограничава. Обичате и се стремите да сте в светлините на прожекторите, но не позволявате намеса на обществените порядки в личния ви живот, той е ваша неприкосновена територия. Любопитни и много общителни, стремите се към постоянно общуване. Успехът е с вас, ако работите в екип, най-добре е, ако го ръководите, защото сте лоялни партньори и се чувствате като завършени личности, гордеете се със себе си, дори се величаете. Справедливи сте в отношенията с околните. Трудно разпознавате недобронамерени хора. Внимавайте през цялата година кого допускате в живота си, за да не се окажете подвластни на трудности и лични проблеми от лятото. От вас зависи да избегнете проблемите, както и да си наложите повече търпение и разум в действията. Боли ви от злобата и завистта, с която ви заливат, но сте широко скроени, подвластни на дневния светлик хора. Ще осъществите професионалните си планове, но предупреждавам - не рискувайте и не допускайте измамници да ви въвлекат в "печеливши", но губещи проекти. Ако потиснете добронамереността си, понякога граничеща с наивност, ще се предпазите от използвачи, ще създадете нови приятелства и партньорства.

ДЕВА

През 2026 година ви привлича всичко странно и нетрадиционно, което се опитвате да подредите, да сложите на правилното място според вашите разбирания, което ще е твърде трудно, въпреки че обичайно за вас се стремите да бъдете перфектни и в детайла. Първата половина на годината ви изправя пред предизвикателства в личен и професионален план. Ще ги преодолеете, стига да овладеете своята импулсивност и липсата на търпение. В противен случай проблемите ще се окажат непреодолими и ще ви превърнат в пасивен наблюдател на важни за вас ситуации. От вашето поведение и правилни действия зависи дали Годината на Слънцето ще е градивна, успешна или проблемна, слаба, инертна. На късмет не разчитайте. През цялата година и особено през втората ѝ половина се стремите към спокоен и подреден живот, който отговаря на душевната ви нагласа. Обградени сте от хора, на които вярвате, но не се лишавайте от доза мнителност, за да избегнете "добронамерени" приятели, целящи да ви навредят или използват. В средата на годината сте готови да воювате със себе си отново заради свойствения ви инат и отказа да се вслушате в гласа на своята интуиция. Подобно поведение ще ви донесе само неприятности. Ако надмогнете своите предразсъдъци, които ви пречат да се освободите от капана на условностите, животът ви ще тече по-леко. Вашата меркантилност няма да намалее през годината, но се постарайте да не взимате това, което не ви се полага, за да избегнете негативните кармични отношения с хората, които съзнателно или случайно сте ощетили.

ВЕЗНИ

Вашата 2026 година е белязана от възход, промени, но и застой не защото вие го искате, а заради преумората и напрежението, съпътстващи промените, които ви изтощават. Стремите се към хармония в отношенията, но дали ще я постигнете, зависи от волята ви да не проявявате словесна и физическа агресия и да не налагате мнението си по типичния за вас гласовит и напорист начин, нетърпящ възражение. За мнозина от родените във въздушните Везни не е важно дали са прави, или грешат. Важно е те да имат последната дума, да се възприемат като победители, дори в обикновен разговор. Ако сте умерени, тактични и планирате времето си така, че да не се пренапрягате с непосилни задачи, със сигурност ще сте сред печелившите. Звездите ви помагат да работите усилно, да печелите добре, да градите професионална кариера, но с характерния ви инат и неувереност сте способни да провалите и най-добрите си възможности. През септември и октомври, когато Слънцето е във вашия знак, забравете прибързаността, за да не се окажете финансово затруднени през октомври, защото сте харчили прекомерно, а някои - дори повече, отколкото имат. Рискованите начинания през юли ви обещават провал и загуби. През декември начинанията са забранени, прекалено сте емоционални. Заредени със сили, дейни и упорити, преодолявате трудностите с лекота. Невинаги ще сполучвате с опитите да промените мисленето на хората, според вас - към по-добро. Ще си спестите нерви, ако не се опитвате да насилвате този или онзи да приеме вашето верую и вашата житейски философия.

СКОРПИОН

През 2026 година родените в Скорпион имат две задачи. Първата е да израснат до ново кариерно ниво или да намерят своето ново професионално поприще. Втората е да постигнат компромис в отношенията с близките, със семейната половинка или да прекратят брака си, както и партньорството при живот на семейни начала. Трудно ще премълчавате неудобните истини, мълчите, мълчите и накрая изригнете и си кажете всичко. Така си печелите врагове. Както обикновено не прощавате предателствата. Докато през първата половина на годината сте стабилни и се стремите към хармония, дори и трудно достижима, през втората сте обсебени от професионални амбиции. Ако решат да ви пречат и се намесват грубо и агресивно в живота ви, ще се сблъскат с яростния ви гняв. Не е изключено да съсипете градени с години отношения, ако не овладявате желанието си да се защитавате без оглед на средствата, дори и когато осъзнавате, че сте виновни. Усетите ли липса на обич, сте склонни да залитнете във вредни крайности. Направите ли тази крачка, връщането назад ще е трудно до невъзможно. Склонни сте без причина да сменяте средата си. Вместо да си съсипвате здравето заради нервното напрежение, преценявайте добре кои от вашите нови познати заслужават да бъдат допуснати в живота ви. Отдалечаването на хора, които са ви полезни или държите на тях, ви носи проблеми. Ще е невъзможно да оправите съсипаните отношения до края на годината и ще страдате от тяхното прекратяване, защото бързо ще осъзнаете, че сте загубили опора.

СТРЕЛЕЦ

Предпазливост, концентрация, предвидливост и отлични приходи ще носи на родените в Стрелец 2026-а. Стремите се да избягвате необмислени промени, особено когато не са по ваше желание, но ще има месеци, в които ще се налага да ги предприемате. Не сте склонни да взимате прибързани решения само защото някой ви принуждава, дори и да зависите от него на работното място или в личен план. Без трудности не може, но вие се справяте добре с всички предизвикателства. Ще превърнете идеите си в реалност, ако имате до себе си хора, на които да разчитате и да се доверите, защото решите ли да вървите към целите си сами, ще се разпилеете в много начинания, обещаващи, но безуспешни. Искате да властвате. Внимавайте да не прехвърлите границата на търпимост в околните и да се окажете или безработни, или на унизително ниско ниво в професионалната йерархия. Причината за вашата амбиция за повече власт е не друга, а желанието да блестите, което ще е силно изявено заради управителя на годината - Слънцето. Не е изключено в стремежа си да градите кариера и да гоните нови и нови върхове да сте забравили да се обогатявате с най-новата информация, свързана с вашето професионално поприще. Ще се наложи да запълните празнотите в знанията си на мига, за да не предпочетат заради липса на знания друг човек вместо вас за по-отговорната кариерна позиция. Няма да ви липсват промени както в личния, така и в професионалния живот, въпреки че ще са свързани с материална изгода, а не с чувствата. Както успехът, така и провалът ви зависят от вас.

КОЗИРОГ

През 2026 година енергията на Слънцето подтиква към общителност, разбирателство, стремеж към спокойствие в личния и в професионалния живот дори затворените в себе си Козирози. Успявате да постигнете компромис, ако попаднете в конфликтна ситуация, затова хората ви харесват като приятели и партньори, а и като колеги. През първата половина на годината сте устремени единствено към материална стабилизация, която съчетавате с много приятни емоции. През първия месец от годината си наложете умереност, за да не пропилеете времето си напразно в ненужни спорове и конфликти. По-добре се заемете с нещо смислено или си дайте продължителна почивка, за да посрещнете, готови за битка, от началото на февруари всички житейски предизвикателства. През втората половина на 2026-а за вас са характерни емоцията и опитите да направлявате живота на хората около вас. Не прекалявайте с изискванията си към вашите близки, за да не се окажете сами и изолирани, а след това да си внушите и болести, за да заслужите съжалението им и да си възвърнете тяхното добро отношение, но не и чувствата им, което ще е нов удар по вашето его. Не се колебайте през втората половина на годината да отдалечите хората, които не са подходящи за ваше обкръжение, а също така и кармичните си врагове, ако подсъзнанието ви ги е разпознало през първата половина на Годината на Слънцето. Не забравяйте, че дневният светлик ви дарява животворна енергия и ви топли, но може неусетно и да изпепели живота ви. В трудна ситуация разчитайте на подкрепата на близки хора.

ВОДОЛЕЙ

Завладяващи, до досада напористи, обсебващи в отношенията си, амбицирани да побеждавате, това сте вие, родените във Водолей, през вашата 2026-а, подвластна на Слънцето. През цялата година мечтаете за възход в професионалното си поприще. Първата ѝ половина е наситена с трудна за овладяване емоция. Искате да пътувате много, особено през втората половина на годината. За да осъществите плановете си, ви съветвам да имате до себе си хора, на които да разчитате и да се доверите. Справедливи сте в отношенията с околните. Държите се еднакво с всички, без значение от различията помежду им, но ако сте началници, ще изпитвате недоволство при провал на задачите, които сте поставили на подчинените си, и ще се товарите с тяхната работа, за да не се изложите. Решите ли да постигнете целите си сами, ще се разпилеете в много начинания, обещаващи, но безуспешни, затова ви е нужна здрава основа, която да ви държи в избраното русло. Имате много сили в себе си, за да се справите с всички предизвикателства на живота. Не се колебайте да ги използвате. През 2026-а до август сте емоционално нестабилни, а след това - инатливо целеустремени и импулсивни. Ще си спечелите врагове, ако демонстрирате колко сте уязвени от нещо или някого. Бъдете търпеливи. Вашата доверчивост може да е причина да бъдете измамени в надеждите си, но не бъдете и прекалено мнителни, защото може да се окаже, че предпазвайки се от използвачи, сте загубили ценни партньори и приятели.

РИБИ

Годината на Слънцето ви поднася много предизвикателства, подтиква ви към успешни начинания и създаване на нови, емоционални или делови отношения. Годината ще ви постави на изпитание, а вие ще изберете дали да сте малка рибка, или мощен представител на водната шир. Първата половина на годината изисква да мислите дълго, преди да се впускате в действие, защото ви липсва търпение и така животът ви ще преминава през успехи и провали, които ще ви депресират. Ще успявате да налагате мнението и идеите си, да печелите добре, да постигнете финансова стабилност, стига да се съобразявате с предупрежденията. Малко умереност в думите и делата ще ви донесе полза и ще ви помогне да не си печелите врагове. Доверявайте се повече на интуицията си. В отношенията, белязани и с емоции, могат да ви измамят, в професионалните - надали. За да е успешна годината, се налага да планирате всеки месец, всяка седмица и всеки ден от нея. Трудна задача, но както казах, Слънцето ви подлага на изпитание и за вас 2026-а ще бъде силна, ако сте дейни, и слаба, разочароваща, ако дадете превес на емоционалния си живот, а сте пасивен участник във всичко друго. Признавайте грешките си, за да получите подкрепа за тяхното отстраняване. Налагайте си спокойствие и в най-проблемните ситуации, за да не попадате в лапите на депресията. Във втората половина на годината ще станете по-сговорчиви, въпреки че недоверието към всичко и всички ви съпътства. Само от вашите разумни действия зависи годината ви да бъде ползотворна.