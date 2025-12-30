  • Instagram
Авария оставя на студено центъра на столицата навръх Нова годна

Авария оставя на студено центъра на столицата навръх Нова годна

Голяма авария спря парното и топлата вода в значителна част от центъра на София, като проблемът вероятно няма да бъде отстранен тази година.

От "Топлофикация София" съобщават, че е засегнат районът между бул. Сливница, бул. Христо Ботев, ул. Ивайло, ул. Отец Паисий, ул. Дамян Груев, ул. Добруджански край ул. Княз Борис I, ул. П. Парчевич, бул. Патриарх Евтимий, бул. Прага, ул. Доспат, бул. Тотлебен, бул. Пенчо Славейков, но информацията все още се актуализира.

Спряно е топлоподаването и на сгради с близост, в Зона Б-5, Зона Б-18, "Сердика" и "Крива Река".

Очаква се парното и топлата вода да бъдат пуснати на 1 януари 2026 г., в 12:00 часа.

