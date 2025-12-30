Еврото: Прекъсванията на всяка банка у нас около 1 януари (ГРАФИК)

Преминаването на България към еврото от 1 януари 2026 г. налага мащабно пренастройване на системите на търговските банки в страната. В резултат на това се предвиждат временни прекъсвания на някои ключови банкови услуги в последните дни на 2025 г. и първите дни на новата година.



Добрата новина за потребителите е, че не се изисква никаква предварителна подготовка от тяхна страна. Наличностите по всички банкови сметки ще бъдат автоматично и безплатно превалутирани от левове в евро, а международният номер на сметката (IBAN) ще остане непроменен.

Основни прекъсвания и препоръки

Основното техническо прекъсване, което ще засегне клиентите на абсолютно всички банки, е планирано в новогодишната нощ. Между 21:00 ч. на 31 декември 2025 г. и 01:00 ч. на 1 януари 2026 г. повечето услуги ще бъдат недостъпни.



Поради тези кратки, но неизбежни прекъсвания, повечето финансови институции съветват клиентите си да се подсигурят с пари в брой за часовете около посрещането на Нова година. От БТА напомнят, че през целия януари 2026 г. в страната ще има период на двойно обращение, в който ще може да се плаща както в лева, така и в евро.



Важно е да се отбележи, че междубанковите преводи и тези към държавния бюджет ще могат да се извършват най-късно до средата на работния ден на 30 декември 2025 г.

Кои услуги ще бъдат засегнати?

Техническите дейности по превалутирането ще засегнат най-често използваните банкови операции. Макар периодите на прекъсване да варират леко между отделните банки, основните засегнати услуги са:

Плащания с дебитни и кредитни карти на ПОС терминал в търговски обекти и в интернет.

Теглене на пари в брой от банкомат (АТМ).

Достъп до платформите за онлайн и мобилно банкиране.

Възможност за плащане на битови сметки и данъци през дигиталните канали.

График на прекъсванията по банки

Всяка банка е публикувала собствен график за технологичните прекъсвания, необходими за прехода към еврото. Ето обобщена информация:

Банка ДСК

Картови плащания и банкомати: Недостъпни от 21:00 ч. на 31 декември до 01:00 ч. на 1 януари 2026 г.

Електронно банкиране: Спира в 16:00 ч. на 31 декември, с поетапно възстановяване от края на 1 януари до края на 2 януари.

Битови сметки: Плащанията спират в 17:30 ч. на 29 декември и ще се възстановяват поетапно от 2 януари.

Обединена българска банка (ОББ)

Картови плащания и банкомати: Възможни са кратки прекъсвания между 21:00 ч. на 31 декември и 01:00 ч. на 1 януари.

Онлайн и мобилно банкиране: Недостъпно след 20:30 ч. на 30 декември, с поетапно възстановяване от 05:00 ч. на 1 януари.

УниКредит Булбанк

Картови плащания и банкомати: Възможни временни прекъсвания от 21:00 ч. на 31 декември до 01:00 ч. на 1 януари.

Преводи: Междубанковите преводи спират в 14:00 ч. на 30 декември, а вътрешнобанковите – в 19:00 ч. на същата дата.

Вноски на банкомат: Внасянето на левове ще е възможно до 10:00 ч. на 30 декември, а от 4 януари ще се приемат само вноски в евро.

Пощенска банка

Картови плащания: Спират в 22:30 ч. на 31 декември и се активират отново след 01:00 ч. на 1 януари.

Банкомати: След 01:00 ч. на 1 януари ще работят само с евро.

Дигитално банкиране: Прекъсването започва на 30 декември, като услугите ще бъдат възстановени в 12:00 ч. на 2 януари.

Първа инвестиционна банка (Fibank)

Картови плащания и банкомати: Няма да работят между 22:00 ч. на 31 декември и 01:00 ч. на 1 януари.

Мобилно и уеб банкиране (My Fibank): Недостъпни в същия интервал, с постепенно възстановяване след 01:00 ч. на 1 януари.

Централна кооперативна банка (ЦКБ)

Картови плащания и банкомати: Временно прекъсване от 21:00 ч. на 31 декември до 01:00 ч. на 1 януари.

Дигитални канали: Спират в 14:30 ч. на 30 декември и се възстановяват в 12:00 ч. на 2 януари.

Банкомати: След 00:00 ч. на 1 януари ще се тегли само евро. Вноски в лева ще са възможни до 29 декември.

ПроКредит Банк

Картови плащания: Кратко прекъсване от 23:30 до 23:59 ч. на 31 декември.

Интернет и мобилно банкиране: Спряно от 14:30 ч. на 30 декември до 2 януари.

Ти Би Ай Банк (tbi bank)

Картови плащания: Спират в 20:00 ч. на 31 декември и се възстановяват след 00:00 ч. на 1 януари.

Мобилно приложение: Поетапно спиране на функционалности от полунощ на 29 декември, с пълно възстановяване вечерта на 2 януари.

Инвестбанк

Картови плащания: Не функционират от 22:00 ч. на 31 декември до 01:00 ч. на 1 януари.

Банкомати: Спират работа в 10:45 ч. на 30 декември и възобновяват работа след 02:00 ч. на 1 януари, като ще отпускат само евро.

Интернет и мобилно банкиране: Прекъснато от 12:00 ч. на 30 декември до 12:00 ч. на 3 януари.

Интернешънъл Асет Банк

Картови плащания: Не функционират от 21:00 ч. на 31 декември до 01:00 ч. на 1 януари.

Електронно банкиране: Не работи от 13:30 ч. на 30 декември до 13:30 ч. на 1 януари.

Българо-американска кредитна банка (БАКБ)

Картови плащания: Кратки прекъсвания между 23:30 ч. на 31 декември и 00:00 ч. на 1 януари.

Банкомати: Недостъпни от 21:00 ч. на 31 декември до 00:00 ч. на 1 януари, след което ще работят само с евро.

Онлайн банкиране: Спира в 17:00 ч. на 30 декември и се възстановява след 12:00 ч. на 2 януари.

Общинска банка

Картови плащания и банкомати: Прекъсване от 21:00 ч. на 31 декември до 01:00 ч. на 1 януари.

Онлайн и мобилно банкиране: Спират в 14:00 ч. на 30 декември и ще бъдат достъпни отново в края на деня на 1 януари.

Търговска банка Д

Картови плащания: Временни прекъсвания от 21:00 ч. на 31 декември до 00:30 ч. на 1 януари.

Банкомати: След първите часове на 2026 г. ще се тегли само евро.

Дигитални канали: Няма да има достъп от 15:00 ч. на 30 декември до края на деня на 3 януари.

Тексим Банк

ПОС терминали: Възможно е временно възпрепятстване на трансакциите от 21:00 ч. на 31 декември, с очаквано пълно възстановяване в 00:15 ч. на 1 януари.

Токуда Банк

Картови операции: Прекъсване на 31 декември, с възстановяване в първите часове на 2026 г.

Интернет банкиране: Техническата подготовка започва на 30 декември, като се очаква услугите да бъдат възстановени на 3 януари.



