Ако пътувате с карта в София: Ето какви са промените около Нова година

Ако пътувате с карта в София: Ето какви са промените около Нова година

ЦГМ
Въвежда се временна промяна в обработката и нотификациите при плащания с банкови карти в градския транспорт в София в периода от 31 декември 2025 г. до 2 януари 2026 г., съобщиха от Центъра за градска мобилност (ЦГМ).

Оттам допълниха, че при пътуване след 04:00 ч. на 31 декември, известието за плащане (SMS, push и др.) може да бъде получено на 1 януари. Пътуванията, направени на 31 декември и 1 януари, ще бъдат отчетени и таксувани по банковите карти на 2 януари.

Промяната е временна и е свързана с техническите процеси по преминаването към новата валута, посочиха от ЦГМ.

Преминаването към еврото от 1 януари 2026 година изисква пренастройване на системите на търговските банки в страната, поради което в последните дни на 2025 година и първите дни на новата година ще има прекъсвания на някои банкови услуги, показва справка на БТА в официалните сайтове на финансовите институции у нас.

Наличностите по банковите сметки ще бъдат превалутирани автоматично от левове в евро, а IBAN на сметките ще остане същият, поради което не се изисква никаква предварителна подготовка или действия от страна на клиентите.

Основното техническо прекъсване, което ще засегне клиентите на всички банки, е предвидено между 21:00 часа на 31 декември до 01:00 часа след полунощ на 1 януари.

#ЦГМ #градски транспорт #София

