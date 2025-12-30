Промени в трафика и засилени мерки за сигурност заради столичния концерт за ЧНГ

Столичната община и СДВР дават подробности за мерките за сигурност по време на новогодишния концерт на площад "Княз Александър I”.

Той ще започне в 21:30 часа на 31 декември, а участие в него ще вземат групите "Сигнал” и "Мери Бойс Бенд”, както и изпълнителите Ирина Флорин, Николай Славеев, Pressie, Dim4ou.

Традиционно на площада няма да бъдат допускани лица във видимо неадекватно състояние, както и такива с опасни предмети. Движението в центъра на София ще бъде ограничено във връзка с провеждането на концерта.

СДВР и Главна дирекция "Жандармерия" предприемат засилени мерки за сигурност и пътна безопасност във връзка с предстоящия новогодишен концерт на площад "Княз Александър I" в София. Това съобщи главен инспектор Иван Георгиев, началник на сектор "Масови мероприятия" при СДВР.

Организацията по обезопасяването на събитието е започнала още вчера. В ранните часове на нощта екипи на "Пътна полиция" са освободили от паркирани автомобили района на площад "Батенберг".

От 19:00 часа на 31 декември ще бъде преустановено движението по бул. "Цар Освободител" в участъка от площад "Независимост" до ул. "Раковски". По същото време ще започне и ограничаването на трафика в съседните улици, а достъпът на зрители ще се осъществява през шест обособени пропускателни пункта. Те ще бъдат разположени на бул. "Цар Освободител" при БНБ, на площад "Желю Желев", от източната и западната страна на Националната художествена галерия, на бул. "Цар Освободител" преди кръстовището с ул. "Бенковски", на ул. "Княз Александър I", както и при кръстовището на ул. "Съборна" и Градската градина.

На територията на събитието няма да бъдат допускани лица, носещи огнестрелни оръжия, пиротехнически изделия или други опасни предмети. Хора във видимо нетрезво състояние също няма да имат достъп до концерта. Забранено ще бъде и издигането на предмети, които могат да застрашат сигурността на присъстващите.

От дирекция "Аварийна помощ и превенция" съобщиха, че на терен ще бъдат разположени 10 екипа, а Столичната община е осигурила и медицинско обслужване по време на празничната вечер. Организаторите апелират към гражданите да спазват абсолютната забрана за използване на пиротехника.

Заместник-кметът на София по култура, образование, спорт и младежки дейности Благородна Здравкова изрази надежда концертът да се хареса на публиката. По думите ѝ програмата тази година е различна от предишни издания. Концертът ще започне с "Мери Бойс Бенд", а кулминацията на вечерта ще бъде участието на група "Сигнал". След настъпването на Новата година на сцената ще се качи Николай Славеев, за да продължи празникът с народни хора. Водещи ще бъдат Милица Гладнишка и Наско от БГ Радио.

Очаква се и светлинно дрон шоу, ако метеорологичните условия позволяват. Организаторите подчертават, че заря няма да има, за да се избегне риск за хората и животните в града. Апелът към всички присъстващи е да носят добро настроение и топли дрехи.

Мария Мутафчиева от "Мери Бойс Бенд" сподели, че групата е изключително щастлива за първото си участие на сцената на площад в София. Подготовката за концерта е започнала още през лятото, а публиката ще чуе песни от 30-годишната история на бандата. По думите ѝ липсата на пиротехника е важна стъпка към по-безопасно и приятно посрещане на Новата година.