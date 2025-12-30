Цената на газа за януари - с 25% по-ниска, отколкото преди година

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за януари 2026 г. от 60,92 лева за мегаватчас (MWh), или 31,15 евро/MWh. В тази цена не са включени таксите за достъп и пренос, акцизът и ДДС. На това ниво държавната компания "Булгаргаз" ще продава природен газ на крайните снабдители, топлофикациите и лицензирани производители на топлинна енергия.

Новата цена е с 3,3% по-ниска спрямо декември 2025 г., когато газът се търгуваше за 32,22 евро/MWh. Сравнението с предходни години показва още по-осезаем спад - с 25% по-ниска спрямо януари 2025 г. и с 21,5% по-ниска спрямо януари 2024 г. Това е поредно намаление на цената на синьото гориво, което през декември поевтиня с 4,3%.

КЕВР е определила цената след подробен анализ на актуалните данни, предоставени от "Булгаргаз". В т.нар. ценови микс са включени няколко източника на газ, което допринася за по-благоприятната крайна цена. Основна роля има договореният азерски природен газ, доставян по интерконектора България - Гърция (IGB) по дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват значителна част от потреблението в страната.

Освен това "Булгаргаз" е осигурил и втечнен природен газ (LNG) чрез търгове с изискване за минимална доставна цена и гъвкави условия за плащане. В цената е включено и количество газ от подземното газохранилище "Чирен", което се използва както за балансиране на системата, така и за сигурност на доставките.

Утвърдената цена включва няколко компонента: стойността на газа на входа на газопреносната мрежа, разходите за обществена доставка и разходите за съхранение на газ в "Чирен", свързани с плана за действие при извънредни ситуации.

С осигурените количества "Булгаргаз" покрива напълно ангажиментите си за януари - към крайните снабдители, топлофикационните дружества и индустриалните клиенти. От КЕВР посочват, че доставките за целия зимен сезон вече са договорени и ако няма рязко повишение на търсенето в региона, цената на природния газ може да се задържи около сегашните нива. Това би означавало по-голяма ценова стабилност за българските потребители през зимните месеци.



