Саудитска Арабия удари пристанище в Йемен, обвинявайки ОАЕ в подкрепа на сепаратисти

Саудитска Арабия извърши въздушни удари по йеменския пристанищен град Мукола във вторник, насочвайки се към доставка на оръжие, за която според Рияд е предназначено за подкрепяния от ОАЕ Южнотранзитен съвет (STC). Кралството предупреди, че действията на емирствата в подкрепа на напредъка на сепаратистите в Йемен са „изключително опасни“, като по този начин подчерта нова ескалация на напрежението между Рияд и Абу Даби.

Ударът идва на фона на нарастваща конкуренция между Саудитска Арабия и ОАЕ, които въпреки общата си позиция по регионални въпроси, подкрепят противоположни страни в продължаващата вече десет години война срещу подкрепяните от Иран хути. Анализатори отбелязват, че въздушният удар подчертава по-широкото напрежение в региона на Червено море, където двете държави също имат конкуриращи се интереси в Судан и други места.

След атаката анти-хутските сили в Йемен обявиха извънредно положение. Президентският съвет наложи 72-часова забрана за всички гранични преминавания под негов контрол, както и за достъпа до летища и пристанища, с изключение на тези, разрешени от Саудитска Арабия. Съветът също призова за изтегляне на силите на ОАЕ в рамките на 24 часа и отмени споразумение за сигурност с Абу Даби.

Според изявление на държавната Саудитска информационна агенция (SPA), ударите са насочени към кораби, пристигнали от Фуджейра, пристанищен град на източното крайбрежие на ОАЕ. „Екипажът на корабите е деактивирал проследяващите устройства на съдовете и е разтоварил голямо количество оръжие и бойна техника в подкрепа на силите на Южнотранзитния съвет“, се казва в изявлението. „Като се има предвид, че посоченото оръжие представлява непосредствена заплаха и ескалация, която застрашава мира и стабилността, ВВС на коалицията извърши ограничен въздушен удар тази сутрин, насочен към оръжие и военни превозни средства, разтоварени от двата кораба в Мукола.“ Саудитските власти добавят, че атаката е проведена през нощта, за да се минимизират страничните щети.

Не е ясно дали други военни сили са участвали в ударите. ОАЕ не са отговорили на искания за коментар. AIC, новинарски канал, свързан със STC, е потвърдил ударите, без да предоставя допълнителни подробности. Анализатори идентифицираха един от целенасочените кораби като Greenland, регистриран в Сейнт Китс, който е пристигнал в Мукола в неделя след отплаване от Фуджейра на 22 декември. Вторият кораб все още не е идентифициран. В социалните мрежи се появиха кадри, показващи бронирани превозни средства, движещи се из Мукола след доставката, което съответства на наблюдателни изображения, излъчени по-късно от саудитската държавна телевизия.

Мукола, разположен в провинция Хадрамут, беше наскоро превзет от STC. Пристанището е на около 480 километра североизточно от Аден, базата на анти-хутските сили в Йемен. Саудитска Арабия нанесе въздушни удари по STC в петък като предупреждение за спиране на тяхното настъпление в провинциите Хадрамут и Махра. Съветът е изтласкал сили, свързани с подкрепяните от Саудитска Арабия "Сили на Националния Щит", докато е развявал южно-йеменския флаг по време на демонстрации за ново отделяне.

Ударите допълнително напрягат отношенията между Рияд и Абу Даби, които по-рано са си сътрудничили в рамките на ОПЕК+ и регионални инициативи, но все повече се конкурират икономически и политически. Официални представители на саудитското външно министерство директно свързват напредъка на STC с ОАЕ, заявявайки: „Кралството отбелязва, че стъпките, предприети от сестринските Обединени арабски емирства, са изключително опасни.“

Мохамед ал-Баша, експерт по Йемен, коментира: „Очаквам калибрирана ескалация от двете страни. Подкрепяният от ОАЕ Южнотранзитен съвет вероятно ще отговори, като консолидира контрола си. В същото време потокът от оръжие от ОАЕ към STC ще бъде ограничен след удара по пристанището, особено след като Саудитска Арабия контролира въздушното пространство.“